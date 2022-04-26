Американские дипломаты вернулись в Украину впервые с начала полномасштабного вторжения России — CNN 26 апреля, 18:45 Цей матеріал також доступний українською Представители посольства США вернулись во Львов (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Американские дипломаты вернулись в Украину впервые с начала полномасштабного вторжения России, сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Собеседник телеканала сказал, что дипломаты на день прибыли во Львов из Польши. По словам источника, дипломатическое представительство будет постоянно пересматривать ситуацию с безопасностью. Незадолго до начала полномасштабной войны американские дипломаты ночевали в Польше, а утром возвращались на работу во Львов.



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Во время визита в Киев 24 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что американские дипломаты вернутся в Украину на этой неделе. Вместе с Блинкеном в Украину приезжал министр обороны США Ллойд Остин.



25 апреля президент США Джо Байден официально предложил назначить на должность нового посла США в Украине Бриджит Бринк — профессионального дипломата и американского посла в Словакии, которая 25 лет работает в Госдепе США.

Ранее в МИД Украины сообщали, что, по состоянию на 18 апреля, в Киев уже вернулись дипломатические представительства: ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Святого Престола, Молдовы, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана.

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