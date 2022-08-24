Американские дипломаты не собираются покидать Киев, несмотря на угрозы ракетных ударов — CNN 24 августа, 11:07 Дипломаты США не покинут Киев (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Американские дипломаты не намерены покидать Киев, несмотря на угрозы ракетных ударов со стороны России, сообщает CNN.

«Госдепартамент США не планирует каких-либо немедленных изменений в дипломатическом присутствии США в Украине, несмотря на опасения по поводу того, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по Украине в ближайшие дни», — сказал высокопоставленный представитель администрации США.

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По словам чиновника, хотя в ближайшие дни дипломаты примут дополнительные меры предосторожности, в настоящее время они не собираются покидать Киев.

Накануне посольство США в Киеве призвало своих граждан незамедлительно покинуть Украину из-за угрозы ударов РФ по гражданской инфраструктуре накануне и в День Независимости.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что украинские силы знают о возможных провокациях россиян на День Независимости и работают на опережение.

В МВД украинцев призвали быть бдительными и не игнорировать воздушные тревоги перед Днем Независимости Украины и в день празднования из-за возможных вражеских атак.

В ОК Юг сообщили, что страна-агрессор в канун Дня Независимости Украины увеличивает количество носителей ракет в Черном море.

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