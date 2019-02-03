Дипломаты США и Северной Кореи готовятся объявить дату новой встречи Трампа и Ким Чен Ына - СМИ Сегодня, 20:56 3 Цей матеріал також доступний українською EPA Подготовка к встрече Трампа и Ким Чен Ына EPA

СМИ сообщают о возможной встречи спецпредставителя США по Северной Корее Стивена Бигуна с дипломатом из Пхеньяна в начале недели, передает Голос Америки.

МИД Южной Кореи сообщил, что Бигун и его северокорейский коллега Ли К Хун провели консультации о переговорах между США и Северной Кореей рабочего уровня.

Также появились сообщения о запланированных на следующую неделю встречах Бигуна с представителями Ким Чен Ына, на которых будут обсуждаться детали второго саммита между США и КНДР.



На предстоящей неделе Дональд Трамп объявит место и дату встречи с Ким Чен Ыном, которая, вероятно, состоится в конце февраля.



Напомним, США и КНДР договорились о полном ядерном разоружении Корейского полуострова во время исторической встречи между лидерами Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.

Однако, по данным СМИ, чиновники КНДР пытались скрыть от американцев реальное количество боеголовок, ракет и военных объектов. При этом в Пхеньяне сочли, что Вашингтон не располагает данными о реальном количестве ракет и боеголовок.



Также, согласно последним данным Международного агентства по атомной энергии, Северная Корея не выполняет договоренности о денуклеаризации.

