Дипломаты прокомментировали данные о помощи Украине в бюджете США на 2019 год

Украина может получить от США помощь на оборону

В 2019 году Украина может получить от США $200 млн на усиление безопасности и обороны, говорится в заявлении посольства.

Отмечается, что такая сумма заложена в проекте федерального бюджета США.

"Указанные средства предлагается направить на предоставление нашей стране военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечения, разведывательную поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины", - уточнили дипломаты.

По данным дипломатического ведомства, сумма помощи на $50 млн больше, чем в 2018 году.

В проекте бюджета на 2019 год Украина включена в небольшой перечень стран, которые будут получать помощь по безопасности по программе Государственного департамента Международное военное финансирование (Foreign Military Financing, FMF).

Ранее сообщалось, что Белый дом представил проект бюджета США на 2019 год, в котором предлагает увеличить военные расходы и расходы на внутреннюю безопасность. В документе также говорилось о выделении 250 миллионов долларов на помощь Украине, "чтобы помочь ей защитить свою территориальную целостность". Другие детали не сообщались.

Проект бюджета - это фактически запрос Конгрессу, в котором перечислены приоритеты администрации. Правительственные расходы утверждают Палата представителей и Сенат, а затем документ подписывает президент США.