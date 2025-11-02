Последний раз Украина и РФ встречались в Стамбуле на уровне делегаций 23 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Murad Sezer)

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара готова снова выступить посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией . По его словам, Турция может принять четвертый раунд переговоров между делегациями обеих стран, а также потенциальный саммит лидеров в Стамбуле.

Об этом глава турецкого МИД заявил на форуме TRT World Forum, пишет Yeni Şafak.

Он отметил, что три предыдущих раунда переговоров в Стамбуле принесли «ощутимые результаты», в частности обмен пленными и восстановление прямого диалога между сторонами, и подчеркнул, что дипломатия остается единственным путем к мирному урегулированию войны в Украине.

«Мы искренне верим, что дипломатия остается единственным путем к мирному разрешению кризиса в Украине», — заявил Фидан.

Он подчеркнул, что Турция продолжит способствовать дипломатическим инициативам для мирного урегулирования и стать площадкой для проведения прямых переговоров между Киевом и Москвой.

Последний раз Украина и РФ встречались в Стамбуле на уровне делегаций 23 июля 2025 года, когда провели третий раунд переговоров при посредничестве турецких властей.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина рассчитывает на Турцию как на одного из ведущих партнеров в формировании гарантий безопасности и совместном сопротивлении российской агрессии.

24 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что его страна может стать местом для встречи президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина, если ее не удастся организовать в Будапеште.