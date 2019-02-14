Дипломатический скандал: в МИД Франции заявили, что планируют вернуть посла в Италию Сегодня, 19:53 51 Цей матеріал також доступний українською jackmac34/pixabay.com Между странами разгорелся дипломатический скандал jackmac34/pixabay.com

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что французский посол "очень скоро" вернется в Рим после того, как он был отозван на прошлой неделе.

Об этом сообщает The Local.

"Сегодня я могу сказать вам, что наш посол вернется очень скоро", - заявил Ле Дриан.

В четверг, 7 февраля Франция отозвала для проведения консультаций посла в Италии из-за "необоснованных нападок и возмутительных заявлений" Рима.

Дипломатический скандал разразился после того, как в правительстве Италии поддержали движение "желтых жилетов", предложив французской оппозиции политическую поддержку.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон неспособен воплотить в жизнь свои предвыборные обещания и проводит "антинародную политику".

По словам Сальвини, Макрон подвел своих избирателей.