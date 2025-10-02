Колумбия высылает дипломатов Израиля и разрывает соглашение о свободной торговле из-за инцидента с флотилией в Газе

Президент Колумбии Густаво Петро объявил о денонсации соглашения о свободной торговле с Израилем и высылке израильской дипломатической миссии в полном составе.

Об этом сообщает El Espectador.

Такое решение принято после того, как израильские военные перехватили флотилию Сумуд (Флотилия стойкости), направлявшуюся с гуманитарной помощью в сектор Газа.

Реклама

Читайте также: Франция официально признала Палестину

По словам Петра, среди задержанных на борту в международных водах были и гражданки Колумбии. Речь идет о Мануэле Бедойе и Луне Баррето.

Ранее сообщалось, что Израильские ВМС заблокировали флотилию Сумуд (Флотилия устойчивости), которая направлялась в сектор Газа с гуманитарной миссией. На борту одного из кораблей находится известная шведская экоактивистка Грета Тунберг.