Колумбия высылает дипломатов Израиля и разрывает соглашение о свободной торговле из-за инцидента с флотилией в Газе
Густаво Петр (Фото: REUTERS/Nathalia Angarita/)
Президент Колумбии Густаво Петро объявил о денонсации соглашения о свободной торговле с Израилем и высылке израильской дипломатической миссии в полном составе.
Об этом сообщает El Espectador.
Такое решение принято после того, как израильские военные перехватили флотилию Сумуд (Флотилия стойкости), направлявшуюся с гуманитарной помощью в сектор Газа.
По словам Петра, среди задержанных на борту в международных водах были и гражданки Колумбии. Речь идет о Мануэле Бедойе и Луне Баррето.
Ранее сообщалось, что Израильские ВМС заблокировали флотилию Сумуд (Флотилия устойчивости), которая направлялась в сектор Газа с гуманитарной миссией. На борту одного из кораблей находится известная шведская экоактивистка Грета Тунберг.