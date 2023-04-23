Скандал с заявлением посла КНР. Франция заявила о своей «полной солидарности» по суверенитету стран бывшего СССР 23 апреля, 14:20 Франция (Фото:Carlos Delgado/Wikipedia)

После скандала с заявлением китайского посла в Париже, который 22 апреля подверг сомнению принадлежность Крыма к Украине, Франция заявила о своей «полную солидарность» со всеми бывшими странами-членами СССР.

Об этом сообщает Reuters.

«Что касается конкретно Украины, она была международно признана в пределах границ, включающих Крым, в 1991 году после распада СССР всем международным сообществом, включая Китай, как новое государство-член Организации Объединенных Наций», — заявил представитель МИД Франции.

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Кроме этого, по его словам, Китаю придется уточнить, отражают ли эти комментарии китайского посла его позицию или нет.

Также отмечается, что в МИДе Китая не сразу ответили на комментарии агентству Reuters.

Посол Китая во Франции Лу Шае заявил, что бывшие советские страны якобы "не имеют действующего статуса в международном праве".

В интервью французскому каналу LCI Лу Шае задали вопрос о его позиции по поводу оккупированного Крыма, и тот заявил, что это «зависит от того, как смотреть на вопросы», а остров «сначала был российским». Журналист напомнил, что по международному праву Крым — украинский.

24 февраля Китай обнародовал «документ с позицией» о полномасштабной войне РФ против Украины, состоящей из 12 пунктов. Пекин, в частности, заявил о необходимости уважения к территориальной целостности, призвал к переговорам, прекращению боевых действий, но в то же время выступил против санкций.