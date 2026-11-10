Глава МИД Украины Андрей Сибига на полях встречи G7 в Париже проведет переговоры с министром иностранных дел Южной Кореи (Фото: Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проведет личную встречу с министром иностранных дел Республики Корея Чо Хёном на полях встречи глав МИД стран G7 в Париже. Цель — нормализовать отношения и возобновить двусторонний диалог.

Об этом NV во вторник, 10 ноября, сообщил дипломатический источник.

Встреча состоится после дипломатического конфликта между Киевом и Сеулом, вспыхнувшего в сентябре из-за передачи Украиной Южной Корее двух северокорейских военнопленных. В конце октября Сеул отозвал из Украины восемь дипломатов.

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Дипломатический конфликт между Украиной и Южной Кореей — что известно

23 сентября во время сессии Генассамблеи ООН Зеленский заявил, что Украина передала Южной Корее двух военнопленных из КНДР. На следующий день президент Южной Кореи Ли Чже Мён обвинил Киев в нарушении договоренности о неразглашении этой информации, назвав вопрос репатриации чрезвычайно чувствительным.

Источник в Офисе президента опроверг наличие соглашения о конфиденциальности. В Сеуле же утверждали, что именно Украина настаивала на секретности передачи, а Зеленский обнародовал информацию без консультаций. По данным Korea JoongAng Daily, Киев заранее предупредил Сеул по дипломатическим каналам, что президент упомянет пленных в своем выступлении.

27 октября глава МИД Южной Кореи Чо Хен заявил, что Сеул отозвал из Украины восемь дипломатов, поскольку Киев, по его мнению, не смог надлежащим образом урегулировать вопрос. Остальной персонал, необходимый для работы посольства, остался в Украине.

30 октября спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев поддерживает постоянный контакт с Сеулом, в частности на уровне министров, и готов к нормализации отношений. Он призвал воздержаться от новых заявлений и шагов, которые могут усилить напряженность.