Посла Украины пригласили в МИД Польши, чтобы обсудить «напряжение в отношениях» 3 августа, 17:38 Объятия президентов Польши и Украины Дуды и Зеленского (Фото:Офис президента Украины)

Посла Украины в Польше Василия Зварыча пригласят в МИД, чтобы обсудить «напряжение» в отношениях между государствами. Об этом заявил замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик в эфире Польского радио в четверг, 3 августа.

По словам Мулярчика, дипломата пригласят в МИД Польши, когда он вернется со встречи послов в Украине.



«Целью является выяснить причины того напряжения, которое сегодня имеет место в польско-украинских отношениях, вызванного не польской стороной», — сказал он.

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Замминистра добавил, что стороны не должны «вступать в спор», от которого выиграют другие, а Варшава хочет слаженной работы с Киевом, так как у стран общие интересы и цели.

Ранее в МИД Польши вызвали временного поверенного в делах украинского посольства — это стало ответом на решение МИД Украины вызвать к себе посла Польши Бартоша Цихоцкого.

После встречи с дипломатом в польском ведомстве заявили, что стремятся к хорошим отношениям с Украиной и ожидают от Украины «готовности учитывать [польскую] позицию, в частности, по защите сельского хозяйства».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии агентству Интерфакс-Украина подчеркнул, что Киев не провоцировал обострение отношений с Польшей и всегда будет благодарен за позицию страны-партнера.

«Мы неоднократно доказали, что мы готовы решать любые вопросы для того, чтобы держать это единство, дружбу и союзничество между Украиной и Польшей. Но и этот кризис пройдет, все наладится, потому что жизненные интересы Украины и Польши абсолютно одинаковы. Когда я говорю жизненные, это реально вопросы жизни и смерти государства», — отметил он.



Дипломатический конфликт между Украиной и Польшей — что известно

Посла Польши в Украине пригласили в МИД Украины из-за высказываний руководителя офиса по вопросам международной политики в администрации польского президента Анджея Дуды Марчина Пшидача о «неблагодарности» за помощь Польши. Такой шаг украинского ведомства раскритиковал польский премьер Матеуш Моравецкий.



Пшидач в интервью польским СМИ сказал, что Украине «стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет». Такое высказывание прозвучало на фоне ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.



Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что «никакие политические мгновения» не смогут испортить дружбу народов Украины и Польши.

