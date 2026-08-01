Государственный секретарь США Марко Рубио на саммите АСЕАН на Филиппинах, 23 июля 2026 года (Фото: BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие несколько недель Вашингтон будет прилагать усилия, чтобы выяснить, есть ли возможность возобновить переговоры между Киевом и Москвой и приблизить завершение войны.

Об этом Рубио заявил в эфире Fox News.

По его словам, в ближайшее время активизируются дипломатические усилия со стороны США, направленные на прекращение российско-украинской войны.

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«В ближайшие несколько недель вы станете свидетелями определенных усилий, направленных на то, чтобы выяснить, удастся ли нам возобновить переговоры между Россией и Украиной и положить конец этой войне», — сказал Рубио.

В то же время американский дипломат отметил, что у обеих сторон есть довольно четкие «красные линии».

«Пока нам не удастся немного сблизить эти „красные линии“, мы не достигнем желаемого результата», — заявил госсекретарь США.

22 июля президент Украины Владимир Зеленский обсудил со спецпосланниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером идеи по возобновлению дипломатических усилий для завершения войны России против Украины.

8 июня Зеленский уже вёл разговор с Уиткоффом и Кушнером, назвав его «очень позитивным» и поблагодарив за готовность активно работать над продвижением дипломатического процесса в ближайшие недели. Вскоре стало известно, что переговоры при посредничестве Уиткоффа и Кушнера зашли в тупик, поскольку Вашингтон сосредоточился на конфликте с Ираном.

Переговоры о завершении войны России против Украины — что известно

Трехсторонние переговоры Украины, США и России приостановились еще в феврале 2026 года — после начала войны в Иране. 7 мая в Кремле заявили, что считают такой формат переговоров нецелесообразным, пока Украина не выведет войска из подконтрольной части Донбасса.

4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо российскому диктатору Владимиру Путину, призвав закончить войну «в формате между вами и нами» и предложив личную встречу, полное прекращение огня и обмен пленными по принципу «всех на всех». Путин ответил, что письмо написано «с элементами хамства», и отказался от встречи.

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Позже стало известно, что в мае с санкции Путина в Киев приезжал олигарх Роман Абрамович — на встрече Зеленский повторил, что Украина не пойдет на уступки касательно ухода с Донбасса.