Австралия запретила России строить новое посольство возле своего парламента, но дипломат РФ не хочет уходить 23 июня, 18:44 Флаг Австралии (Фото:Rebecca Lintz / Pixabay)

Австралия приняла закон, запрещающий России строить свое новое посольство у здания парламента из-за угроз шпионажа и политического вмешательства. Однако с участка под новое посольство не хочет уходить дипломат РФ.

Об этом сообщает Reuters.

15 июня парламент Австралии принял закон, запрещающий россии переносить свое посольство из пригорода Канберры в лучшее место поблизости, расположенное всего в 400 метрах от здания парламента.

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Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что законодательство отменит аренду участка территории россией на основе рекомендаций служб безопасности.

«Правительство получило очень четкий совет по риску, связанному с новым российским присутствием так близко к зданию парламента. Мы действуем быстро, чтобы гарантировать, что арендованный участок не станет официальным дипломатическим присутствием», — сказал Албаниз журналистам.

МИД россии в ответ вызвал посла Австралии, чтобы заявить ему протест. Спикер кремля дмитрий песков назвал решение Австралии «очередным примером русофобской истерии, которая сейчас идет в странах коллективного Запада».

Тем временем австралийские СМИ 22 июня опубликовали фото мужчины, находившегося на новом участке, который ранее планировали для посольства рф. Как говорится, это был российский дипломат. Он находился на участке под наблюдением полиции, который не смог взять его под стражу, поскольку у него дипломатический иммунитет.