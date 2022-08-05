Основная угроза осени. Климкин раскрыл план российской разведки в Европе 5 августа, 19:31 Сотрудник российского посольства покидает Болгарию после решения ее правительства о высылке 70 российских дипломатов, 3 июля (Фото:REUTERS/Spasiyana Sergieva)

Павел Климкин, дипломат, министр иностранных дел Украины 2014−2019 годов, в интервью Радио НВ раскрыл план российской разведки в Европе.



В эфире Радио НВ Климкин подчеркнул, что Россия сейчас ведет информационную войну и задействовала в ней даже спящих агентов.

«Посмотрите, на всех мероприятиях в Германии они подоставали, повыдергивали бывших штази. Это происходит и по всему миру. А кака российские разведки сейчас работают, они вкладывают по максимуму. И то, что сейчас будет идти волна пророссийской риторики, тоже должны быть с нашими партнерами к этому готовы, поскольку после летней паузы будет безумное давление и бешеная раскрутка этого сигнала: а давайте все же немного больше газа, иначе замерзнем. То, что я сейчас слышу по Германии, по Франции, кстати, по той же Чехии», – рассказал он.

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По словам дипломата, российская информационная война «будет раскручиваться, как ураган, к этому нужно готовиться сейчас».

Климкин добавил, что после летней паузы симпатии Запада останутся на стороне Украины, а основной угрозой осени будут «попытка съехать и сказать ну да, ну да, это симпатично, давайте поддерживать украинцев, но давайте идти к какой-то компромиссной линии с Путиным».

6 июня украинский Центр противодействия дезинформации заявлял, что Федеральная служба безопасности РФ в своих документах признает, что пропаганда недостаточно влияет на население и Кремль проигрывает информационную войну.

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