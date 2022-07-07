«Когда мы в такой сложной войне с РФ». Дипломат Валерий Чалый рассказал, на каком посту в будущем хотел бы видеть Бориса Джонсона 7 июля, 22:52 Эксклюзив НВ Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

7 июля Борис Джонсон объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Украинцы обеспокоены новостью, но в шутку уже предлагают любимому политику должности в украинском правительстве и не только.

Свой вариант в эфире Радио НВ предложил и Валерий Чалый, председатель правления Украинского кризисного медиа-центра, посол Украины в США в 2015-2019 годах:

«Не то, что совсем серьезно, но с намеком я бы предложил рассмотреть кандидатуру Бориса Джонсона, после ухода с премьер-министра, на пост генерального секретаря НАТО, преемника Йенса Столтенберга. Это следующий год, обзор [претендов] будет уже сейчас».

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Вряд ли Джонсон согласится, предполагает дипломат, ведь он - масштабная фигура, а также страны Альянса не будут в восторге от его кандидатуры.

«Не скажу, что я внес это предложение спонтанно. Оно малореалистичное на самом деле. Но мне бы очень хотелось, чтобы и НАТО так менялся в своей решимости, чтобы [Альянс] был готов назначить генсекретарем после Йенса Столтенберга Бориса Джонсона. А Украина присоединилась при его каденции к Альянсу. Прогноз очень малореалистичен, но так хотелось бы, чтобы создавались какие-то необычные ситуации, когда мы в такой сложной войне с Россией», — сказал Чалый.

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