«Когда мы в такой сложной войне с РФ». Дипломат Валерий Чалый рассказал, на каком посту в будущем хотел бы видеть Бориса Джонсона

7 июля, 22:52
Эксклюзив НВ
Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

7 июля Борис Джонсон объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Украинцы обеспокоены новостью, но в шутку уже предлагают любимому политику должности в украинском правительстве и не только.

Свой вариант в эфире Радио НВ предложил и Валерий Чалый, председатель правления Украинского кризисного медиа-центра, посол Украины в США в 2015-2019 годах:

«Не то, что совсем серьезно, но с намеком я бы предложил рассмотреть кандидатуру Бориса Джонсона, после ухода с премьер-министра, на пост генерального секретаря НАТО, преемника Йенса Столтенберга. Это следующий год, обзор [претендов] будет уже сейчас».

Видео дня
Читайте также:

Вряд ли Джонсон согласится, предполагает дипломат, ведь он - масштабная фигура, а также страны Альянса не будут в восторге от его кандидатуры.

«Не скажу, что я внес это предложение спонтанно. Оно малореалистичное на самом деле. Но мне бы очень хотелось, чтобы и НАТО так менялся в своей решимости, чтобы [Альянс] был готов назначить генсекретарем после Йенса Столтенберга Бориса Джонсона. А Украина присоединилась при его каденции к Альянсу. Прогноз очень малореалистичен, но так хотелось бы, чтобы создавались какие-то необычные ситуации, когда мы в такой сложной войне с Россией», — сказал Чалый.

https://www.youtube.com/watch?v=CUn9lmFZwcQ
Редактор: Юлия Козина

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Великобритания НАТО Борис Джонсон Вступление в НАТО Украина НАТО Радио НВ Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Владимир Огрызко
Экс-министр иностранных дел Украины
Украина, НАТО и неожиданные последствия войны для России

Переосмысление роли НАТО как будущей мировой глобальной системы безопасности открывает совсем другие возможности для многих стран, и, в первую очередь, для Украины

7 июля, 20:45
Мнения
Рубежное, Луганской области (Фото:www.facebook.com/groups/depzz/permalink)
«Они расстреляли командиров» /
Как россияне пытались быстро захватить Рубежное и Северодонецк — разговор с бойцом батальона Свобода
7 июля, 19:49
Страны
Фарид Закария: На заключительном этапе войны Запад — и в особенности США — становятся ключевыми игроками (Фото:yes-ukraine.org)
Фарид Закария Время пришло. Каким может быть финал войны в Украине
7 июля, 17:15
3681
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X