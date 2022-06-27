Визит диктатора. Путин впервые с начала полномасштабной войны России против Украины поедет за границу — Reuters 27 июня, 15:39 Российский диктатор Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин впервые после начала полномасштабной войны России против Украины совершит визит за границу, сообщает Reuters.

Путин посетит Таджикистан и Туркменистан, а затем в Москве встретится с президентом Индонезии Джоко Видодо.



В Душанбе запланирована встреча диктатора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В Ашхабаде он примет участие в Каспийском саммите.

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Последней известной поездкой Путина за пределы страны-агрессора России был визит в Пекин в начале февраля.

С начала полномасштабной войны России против Украины Путин регулярно проводил встречи и переговоры с белорусским диктатором Лукашенко. Например, в субботу, 25 июня, они провели встречу в Санкт-Петербурге.

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