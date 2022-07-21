Бред Лукашенко. Белорусский диктатор заявил, что сейчас войну России против Украины можно закончить на «приемлемых условиях»

21 июля, 16:40
Диктатор Лукашенко (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)

Диктатор Лукашенко (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что сейчас войну якобы можно закончить «на более приемлемых условиях для Украины».

«Это все зависит от Украины. Вот сейчас особенность момента в том, что эту войну можно закончить. На более приемлемых условиях для Украины», — сказал он в интервью AFP.

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По мнению диктатора, Украине якобы «никто не даст закончить войну».

Диктатор считает, что Украина якобы должна сейчас сесть за стол переговоров и «согласиться» с условиями РФ.

«Сесть за стол и согласиться, что они не будут никогда угрожать России и не будут иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать России. Это главное. А денацификация и т. д. — это философия. Поверьте, это философия» — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=0hSbgjcfcQg&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Война России против Украины

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