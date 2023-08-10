Ким Чен Ын призвал готовиться к наступательной войне 10 августа, 14:00 Ким Чен Ын (Фото:KCNA via REUTERS)

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын призвал готовиться к возможной наступательной войне. Об этом заявили в государственных СМИ Северной Кореи, сообщает Yonhap.

Ким Чен Ын сделал это заявление во время расширенного заседания Центральной военной комиссии правящей Трудовой партии Кореи, сообщило северокорейское государственное информационное агентство KCNA.

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«Он глубоко обобщил и проанализировал текущую ситуацию на Корейском полуострове и его окрестностях и сделал важный вывод относительно дальнейшего усиления военных подготовок КНА (Народной армии Северной Кореи, — ред.) наступательным путем», — говорится в сообщении KCNA.

Yonhap отмечает, что заявление прозвучало на фоне планов Южной Кореи и Соединенных Штатов организовать совместные военные учения в этом месяце, которые Пхеньян осудил и назвал «репетицией вторжения на Север».

Сообщается, что это также произошло в тот момент, когда Северная Корея, «сосредоточена на демонстрации своих военных мышц».

После редкого визита российской делегации во главе с министром обороны страны-агрессора Сергеем Шойгу Ким Чен Ын провел трехдневный «полевой осмотр» основных заводов по производству боеприпасов.

Отмечается, что Ким Чен Ын подчеркнул роль таких заводов и отметил важность «сильной армии» для реализации военной стратегии и призвал «обеспечить более мощные ударные средства для выполнения задач по сдерживанию войны».

Он отметил, что «враждебные силы становятся все более неприкрытыми в своем безрассудном военном противостоянии», заставляя Север быть оснащен «идеальной военной готовностью к войне», Северная Корея заявила, что Ким подписал письменный приказ, обсужденный партийной военной комиссией.

Yonhap пишет, что на фотографиях государственных СМИ КНДР видно, как Ким Чен Ын разговаривает с официальными лицами перед размытой картой Южной Кореи, указывая пальцем, вероятно, на Сеул и военный штаб Херенде, что в 160 километрах к югу от него.

В марте Северная Корея заявила, что осуществила запуски стратегических крылатых ракет, «укомплектованных тестовой боеголовкой, имитирующей ядерную».



По состоянию на 10 августа Пхеньян уже трижды за год испытал межконтинентальные баллистические ракеты, обвинив Вашингтон и Сеул в «нагнетании напряженности», в частности из-за военных учений и пришвартовки атомной подводной лодки.

12 июля, КНДР осуществила самый длительный запуск баллистической ракеты.

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын нашел способы, как поддерживать экономику своей страны, в том числе и за счет России. Как сообщает Bloomberg, это помогает его режиму жить под санкциями и продолжать работу над ядерной программой.

21 апреля министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй заявила, что ядерный статус КНДР является «окончательным и необратимым».

В ноябре прошлого года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерениях создать самую сильную армию в мире с самым большим ядерным потенциалом.