МИД Украины инициирует санкции против сенатора из Румынии Шошоаке. Она предлагает аннексировать часть территорий 24 марта, 12:34 Диана Шошоаке (Фото:Diana Iovanovici Sosoaca//Facebook)

Министерство иностранных дел Украины инициирует введение санкций против румынского сенатора Дианы Шошоаке, которая в своем законопроекте предлагает аннексировать часть территорий Украины.

Об этом сообщил спикер ведомства Олег Николенко в пятницу, 24 марта.

По его словам, пророссийская политик создает угрозу национальной безопасности.

«Классический пример из методики российского реваншизма. Мы решительно осуждаем попытку подвергнуть сомнению территориальную целостность Украины, подорвать дух добрососедства между Украиной и Румынией», — заявил Николенко.

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Сенатор парламента Румынии Диана Шошоаке подала законопроект, который предлагает денонсировать договор о добрососедстве и сотрудничестве Бухареста с Киевом. Она предлагает аннексировать «исторические территории, которые ей принадлежали, а именно: Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный».

Сенатор объясняет это желанием «восстановить культурную идентичность, традиции, обычаи и религию населения Румынии» и «избежать принудительной этнической ассимиляции румын в Украине».

Диана Шошоаке — юрист, основатель партии S.O.S и внефракционный сенатор в парламенте Румынии. Ее не раз критиковали за связи с Россией. В частности, после полномасштабного вторжения в Украину в марте 2022 года она вместе с еще тремя парламентариями встретилась с послом России в Бухаресте, обсуждая «позицию нейтралитета Румынии» относительно вторжения.