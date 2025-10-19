Лидер румынской ультраправой партии S.O.S. Romania и евродепутат Диана Шошоаке, выступая в Москве на встрече с участниками Международной ассоциации Друзья России, пригрозила президенту Украины Владимиру Зеленскому .

Об этом говорится в ее сообщении в Facebook, опубликованном в воскресенье, 19 октября.

Во время своего выступления Шошоаке рассказала о «напряженных событиях» вокруг визита Зеленского в парламент Румынии в 2023 году и о том, как ей «удалось остановить визит» украинского президента.

«Если он (Владимир Зеленский — ред.) осмелится прийти в мой парламент, я ему ноги переломаю! Пусть не решается выступать с речью в моем парламенте. Почему я говорю „мой парламент“? Потому что конституция Румынии говорит, что мы, парламентарии, являемся представителями румынского народа, единственными, кто может представлять суверенитет румынского народа. Я обязана перед румынами защищать суверенитет и независимость моей страны и реагировать на врагов моего народа», — заявила Шошоаке.

Она также утверждает, что в Украине проживает более миллиона румын, которым якобы «запрещено» разговаривать на румынском языке и исповедовать православие.

В октябре 2023 года Владимир Зеленский прибыл в Румынию с первым с начала полномасштабного российского вторжения официальным визитом. Тогда он заявил, что не планирует выступать перед членами парламента.

Диана Шошоаке — что о ней известно

В берегу 2025 года СБУ запретила Диане Шошоаке въезд в Украину на три года. Ранее румынский политик заявляла, что написала письмо российскому диктатору Владимиру Путину, в котором в частности попросила «вернуть» Румынии украинские территории. Она также призвала восстановить дипломатические и экономические отношения между Румынией и Россией.

В марте 2023 года Шошоаке подавала законопроект, в котором предлагала денонсировать договор о добрососедстве и сотрудничестве Бухареста с Киевом и аннексировать территории, которые считает «исторически» румынскими, а именно: Северную Буковину, Герцу, Буджак (Болград, Измаил), историческую область Мармарош и остров Змеиный.

Кроме этого, Шошоаке поддерживает войну России против Украины и ставит под сомнение национальный суверенитет и территориальную целостность Украины.