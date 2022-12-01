Макрон все еще считает, что переговоры с Путиным возможны 1 декабря, 18:15 Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что российский диктатор Владимир Путин может рационально вести переговоры о прекращении войны России против Украины.

«Я думаю, что президент Путин совершил огромную ошибку, начав эту войну», — сказал Макрон в интервью АВС news.

Президент Франции надеется, что Путин будет «рациональным» в переговорах о прекращении войны.

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«Он знает свой народ. Я думаю, что он ошибся. Разве нельзя вернуться за стол переговоров и что-то обсудить? Я думаю, что это все еще возможно», — добавил он.

При этом Макрон отметил, что Россия не должна навязывать мир Украине на своих условиях.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».