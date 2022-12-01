Макрон все еще считает, что переговоры с Путиным возможны
Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что российский диктатор Владимир Путин может рационально вести переговоры о прекращении войны России против Украины.
«Я думаю, что президент Путин совершил огромную ошибку, начав эту войну», — сказал Макрон в интервью АВС news.
Президент Франции надеется, что Путин будет «рациональным» в переговорах о прекращении войны.
«Он знает свой народ. Я думаю, что он ошибся. Разве нельзя вернуться за стол переговоров и что-то обсудить? Я думаю, что это все еще возможно», — добавил он.
При этом Макрон отметил, что Россия не должна навязывать мир Украине на своих условиях.
4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.
Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».