В Польще после падения российской ракеты развернулась кампания дезинформации против Украины

Одна из теорий заговора утверждает, что само присутствие Зеленского в Люблинском воеводстве за несколько часов до инцидента якобы непосредственно спровоцировало ракетную угрозу (Фото: REUTERS/Куба Стежицкий TPX: Снимки дня)

В Польше после падения российской ракеты Х-101 в Люблинском воеводстве зафиксировали две кампании дезинформации: одна направлена против Украины, другая — против польского правительства.

Об этом в четверг, 30 июля, сообщила руководитель группы анализа нарративных трендов и проверки фактов польского государственного института NASK (Научная и академическая компьютерная сеть — ред.) Малгожата Шумна, передает PAP.

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В настоящее время дезинформация распространяется по двум основным направлениям. Первое касается попыток возложить ответственность за произошедшее на Украину. По словам Шумной, ложные нарративы в интернете связывают падение российской ракеты с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Люблин, состоявшимся в среду.

Одна из теорий заговора утверждает, что само присутствие Зеленского в Люблинском воеводстве за несколько часов до инцидента якобы непосредственно спровоцировало ракетную угрозу для региона.

По словам эксперта, такая манипуляция игнорирует реальный военный контекст — массированный российский обстрел Украины в ночь со среды на четверг, в частности вблизи польской границы.

Как добавила Шумная, также распространяются ложные утверждения о якобы имевшей место украинской провокации и попытке втянуть Польшу в войну. Эти нарративы противоречат официальным заявлениям. Премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции в четверг заявил, что всё указывает на нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой.

Еще одним направлением дезинформации, которое фиксирует NASK, является распространение конспирологических утверждений, направленных против польского правительства.

Как отметила Шумная, авторы таких сообщений пытаются запугать поляков, распространяя ложь и создавая атмосферу угрозы, чтобы манипулировать общественным мнением.

«Такие нарративы могут подорвать доверие к государственным институтам и помешать эффективному реагированию на кризисные ситуации», — сказала Шумная.

В ночь на 30 июля войска государства-агрессора РФ применили для комбинированного удара по Украине 358 средств воздушного нападения, причем впервые за четыре месяца россияне массированно атаковали западные регионы Украины.

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Во время массированной атаки 30 июля в Польше прогремел мощный взрыв. Польская полиция сообщила, что обнаружила в Люблинском воеводстве воронку и обломки неопознанного объекта.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что российская крылатая ракета Х-101 ночью пересекла территорию Польши, нарушив тем самым воздушное пространство НАТО.

Польский премьер Дональд Туск впоследствии также предположил, что в Люблинском воеводстве упала именно российская ракета Х-101.