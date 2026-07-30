В Польще после падения российской ракеты развернулась кампания дезинформации против Украины

30 июля, 19:40
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Одна из теорий заговора утверждает, что само присутствие Зеленского в Люблинском воеводстве за несколько часов до инцидента якобы непосредственно спровоцировало ракетную угрозу (Фото: REUTERS/Куба Стежицкий TPX: Снимки дня)

Одна из теорий заговора утверждает, что само присутствие Зеленского в Люблинском воеводстве за несколько часов до инцидента якобы непосредственно спровоцировало ракетную угрозу (Фото: REUTERS/Куба Стежицкий TPX: Снимки дня)

В Польше после падения российской ракеты Х-101 в Люблинском воеводстве зафиксировали две кампании дезинформации: одна направлена против Украины, другая — против польского правительства.

Об этом в четверг, 30 июля, сообщила руководитель группы анализа нарративных трендов и проверки фактов польского государственного института NASK (Научная и академическая компьютерная сеть — ред.) Малгожата Шумна, передает PAP.

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В настоящее время дезинформация распространяется по двум основным направлениям. Первое касается попыток возложить ответственность за произошедшее на Украину. По словам Шумной, ложные нарративы в интернете связывают падение российской ракеты с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Люблин, состоявшимся в среду.

Одна из теорий заговора утверждает, что само присутствие Зеленского в Люблинском воеводстве за несколько часов до инцидента якобы непосредственно спровоцировало ракетную угрозу для региона.

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По словам эксперта, такая манипуляция игнорирует реальный военный контекст — массированный российский обстрел Украины в ночь со среды на четверг, в частности вблизи польской границы.

Как добавила Шумная, также распространяются ложные утверждения о якобы имевшей место украинской провокации и попытке втянуть Польшу в войну. Эти нарративы противоречат официальным заявлениям. Премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции в четверг заявил, что всё указывает на нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой.

Еще одним направлением дезинформации, которое фиксирует NASK, является распространение конспирологических утверждений, направленных против польского правительства.

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Как отметила Шумная, авторы таких сообщений пытаются запугать поляков, распространяя ложь и создавая атмосферу угрозы, чтобы манипулировать общественным мнением.

«Такие нарративы могут подорвать доверие к государственным институтам и помешать эффективному реагированию на кризисные ситуации», — сказала Шумная.

В ночь на 30 июля войска государства-агрессора РФ применили для комбинированного удара по Украине 358 средств воздушного нападения, причем впервые за четыре месяца россияне массированно атаковали западные регионы Украины.

Во время массированной атаки 30 июля в Польше прогремел мощный взрыв. Польская полиция сообщила, что обнаружила в Люблинском воеводстве воронку и обломки неопознанного объекта.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что российская крылатая ракета Х-101 ночью пересекла территорию Польши, нарушив тем самым воздушное пространство НАТО.

Польский премьер Дональд Туск впоследствии также предположил, что в Люблинском воеводстве упала именно российская ракета Х-101.

Редактор: Елена Ивашкив

Теги:   Польша Украина-Польша Война России против Украины Дезинформация

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