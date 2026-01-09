Трамп заявил о намерении начать боевые действия в Мексике

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время США начнут боевые действия «на местах» в Мексике. Воевать американский президент собирается против картелей, которые «управляют Мексикой».

Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Мы начнем действовать на местах в отношении картелей. Картели управляют Мексикой. Очень грустно наблюдать за тем, что произошло с этой страной», — заявил он.

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Трамп добавил, что «мы уничтожили 97% наркотиков, поступающих водным путем», имея в виду серию ударов по лодкам у побережья Венесуэлы. И отметил, что картели «убивают 300 тысяч человек в США ежегодно».

«Наркотики… это ужасно. Это опустошает семьи. Вы теряете ребенка или родителей. Я имею в виду, что родители тоже умирают от наркотиков. Поэтому мы выполнили действительно хорошую работу», — заявил он.

При этом, отметил президент США, сейчас граница США «закрыта», хотя до Трампа она, мол, была «в полном беспорядке годами».

«Я сделал это в первый раз очень быстро. И на этот раз я сделал это еще лучше, потому что это был больший беспорядок. Это была граница, которой, пожалуй, не было в истории мира. Никогда не было такой границы, где любой мог просто пешком войти в твою страну. Граница сейчас вроде бы действительно закрыта. Закрыта. Вы не можете зайти. И никто не заходит. Никто даже не пытается», — заверил он.

3 января Трамп выступил с угрозами в адрес Мексики и президента Клаудии Штейнбаум после операции в Венесуэле. Он заявил, что Мексикой «управляют картели», и с этой ситуацией нужно что-то делать.

9 января Трамп заявил, что отменил вторую волну атак по Венесуэле после освобождения политзаключенных и на фоне налаживания сотрудничества в нефтегазовой отрасли.

Bloomberg же отмечает, что военная активность в регионе, возможно, еще не закончилась. Ранее Трамп заявил о подготовке ударов по объектам наркокартелей, всего через несколько дней после того, как отдал приказ об операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро.