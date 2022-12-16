Евросоюз окончательно согласовал девятый пакет санкций против России — список новых ограничений 16 декабря, 15:24 В ЕС одобрили новый пакет санкций против России за ее нападение на Украину (Фото:Markus Spiske/Unsplash)

В пятницу, 16 декабря, Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем обращении в Twitter.

По ее словам, давление на РФ еще больше усилится с помощью нового пакета введенных ограничений.

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«Он сосредоточен на технике, финансах и СМИ, чтобы еще больше сдвинуть с рельсов российскую экономику и военную машину», — отметила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии добавила, что в санкционный список добавили почти 200 физических и юридических лиц, введены санкции против еще трех российских банков, а также против четырех пропагандистских телеканалов РФ.

Также новые санкции затронут российский энергетический и горнодобывающий сектор.

На сайте Еврокомиссии говорится, что девятый пакет санкций является ответом Евросоюза на новую эскалацию войны России против гражданского населения и гражданской инфраструктуры.

Согласованный пакет включает ряд мер, призванных нанести сильный удар по российской экономике и способности продолжать агрессию.

Экспортный контроль и ограничения

Вводятся новые меры экспортного контроля и ограничения на товары и технологии двойного назначения, а также товары и технологии, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности. Под санкции дополнительно попали 168 оборонных компаний.

Отмечается, что это обеспечит невозможность свободной торговли ключевыми химикатами, нервно-паралитическими веществами, приборами ночного видения и радионавигации, электроникой и IT-компонентами, которые могут быть использованы российской военной машиной. В список также включены некоторые контролируемые Россией организации, базирующиеся в оккупированном Россией Крыму.

ЕС также расширяет запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиационной и космической промышленностью, включив в него авиационные двигатели и их части. Этот запрет будет распространяться как на пилотируемые, так и на беспилотники. Таким образом, будет запрещен прямой экспорт двигателей для беспилотников в Россию и любую третью страну, которая может поставлять беспилотники в РФ.

В то же время отмечается, что ограничения не затрагивают торговлю сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией. Однако, учитывая позицию ЕС по предотвращению и борьбе с отсутствием продовольственной безопасности во всем мире, а также во избежание сбоев в каналах оплаты сельскохозяйственной продукции, было принято решение ввести новое отступление, позволяющее разрешить размораживать активы и предоставлять средства и экономические ресурсы определенным лицам, игравшим значительную роль в международной торговле сельскохозяйственной и продовольственной продукцией, включая пшеницу и удобрения.

Банковский сектор

ЕС заморозит активы двух российских банков. Российский банк регионального развития добавлен в список финансовых организаций, на которые распространяется полный запрет на проведение операций.

Телевещание

Приостанавливаются лицензии на вещание четырех пропагандистских каналов: НТВ/НТВ Мир, Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал. В ЕК объяснили такое решение тем, что эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем кремлевского режима и используются им для постоянных и согласованных действий по дезинформации и военной пропаганде.

Консультационные услуги

Вводится запрет на предоставление в ЕС услуг по рекламе, маркетинговым исследованиям и опросам общественного мнения, а также услуг по тестированию продукции и технической инспекции в РФ.

Энергетический и горнодобывающий секторы

ЕС расширит запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, дополнительно запретив новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, за исключением горнодобывающей и карьерной деятельности с использованием некоторых критически важных видов сырья.

Другие запреты

Гражданам ЕС будет запрещено занимать любые должности в руководящих органах всех российских государственных или контролируемых государством юридических лиц, расположенных на территории России.

Решение о введении санкций вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.