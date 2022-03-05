«Не знают, как нас на земле победить». Мощность армии РФ — миф, а большинство ракет уже отстреляны — интервью с Загороднюком 5 марта, 00:18 Цей матеріал також доступний українською Более 50 оккупантов уничтожены в Гостомеле Киевской области за 3−4 марта 2022 года (Фото:Сухопутные войска ВС Украины/Facebook)

Девять суток Украина дает отпор российским оккупантам. Армия РФ не знает, как победить украинскую на земле, проигрывает, а потому изменила тактику и наносит удары с воздуха, рассказал бывший министр обороны Андрей Загороднюк.

Радио НВ узнало у военного эксперта, как будет действовать агрессор после провала первоочередного плана президента РФ Владимира Путина; чем могут ответить врагу украинские военные; что может сделать НАТО, если не закрыть небо над Украиной?

— НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, потому что не хочет быть стороной конфликта в этой войне. Какие дальше перспективы на этот счет?

— Они могут нам поставить оборудование, мы усилим средства противовоздушной обороны. Это, прежде всего, самолеты: те, которые есть в Восточной Европе, мы можем достаточно быстро их поставить на вооружение.

Есть дискуссия, что они могут поставить зарубежные самолеты, вместе с пилотами или пилотов мы сами наймем: не военнослужащих, находящихся в штате Вооруженных Сил какой-то страны, а так сказать независимых. Как иностранный этот батальон. Но это дискуссионная тема.

Вероятнее всего — оборудование для противовоздушной обороны. Есть системы, которые мы можем довольно быстро освоить и привезти в Украину. Сейчас идет очень серьезный прессинг от журналистов, экспертов, активистов, политиков, служащих, всех, кого только можно, на западные страны, чтобы они это сделали.

— Вы говорите, что мы можем очень быстро освоить эту противовоздушную оборону. О каких сроках идет речь?

— Все зависит от конкретных моделей.

Во-первых, они дорогие. Во-вторых, их нужно производить. В-третьих, их нужно осваивать, ставить. Это могут быть проблемные истории. А есть такие, которые, насколько я понимаю, в течение месяца, например, Украина может поставить на вооружение с момента поступления и научиться работать.

— Насколько военную ситуацию меняет пожар на Запорожской АЭС и то, что его контролируют российские боевики? Как реагируют западные партнеры?

— Конечно, меняет. Они все понимают. Вопрос только в том, что мы говорим о неделе. Для них со всеми процессами принятия решений — это очень короткий срок. Поэтому именно прессинг, он не для того, чтобы принять это решение в принципе, а для того, чтобы его принять уже сейчас. То есть пропускать, срезать углы и быстро-быстро решать. Каждый день имеет значение.

— Сейчас Херсон и Николаев являются горячими точками. Можете ли вы прокомментировать, какое у нас положение сейчас?

— В Херсоне очень сложная ситуация. Это временное явление. Мы, конечно, сможем вернуть все, что не контролируется Вооруженными Силами Украины и правительством. В Николаеве (общаюсь с теми, кто там находится) военнослужащие активно участвуют в действиях и чувствуют себя достаточно уверенно.

— А в Мариуполе?

— Ситуация сложная. Мы уверены в тех силах, которые там есть. Мы должны понимать, что там есть очень способные подразделения. И правительство Украины, и Вооруженные силы, и командование понимали, что это будет едва ли не самая горячая точка. Некоторое время считалось, что основной задачей Путина будет именно Мариуполь и юг — побережье Азовского моря. Мы понимали, что там будет очень серьезная атака на Мариуполь, поэтому там способные подразделения.

Надо понимать еще одну вещь. Весь план Путина, все, что он придумал, базировалось на одной концепции — что они способны быстро захватить Киев и сменить правительство, власть. Он был очень дерзок, но они разработали его и пытались внедрять. Чем все закончилось, мы видим: план провалился полностью. Но никакое удержание ни одного города для россиян будет практически невозможной историей. Когда мы разберемся с их подразделениями вокруг Киева, они не смогут удержать ни один город. Все наши силы обороны будут действовать на то, чтобы город освободить. Мы можем спокойно сражаться с россиянами, побеждать их. Если они возьмут или взяли под контроль какой-нибудь населенный пункт или взяли — это все вопрос времени.

— Какая тактика у Российской Федерации сейчас?

— Пытаются как-то уладить провальную ситуацию. Их тактика — это устрашение, бомбардировка, то есть ракетные и авиаудары по городам. Это ужасная тактика. Каждый день — это просто отдельный том по делу в трибунале в Гааге. Тем не менее, они это пока делают.

На самом деле, они отстреляли уже большую часть своих ракет, которые у них были подготовлены. Дальше они пытаются собраться и все же оцепить Киев, попытаться провести какую-то киевскую операцию. Прогнозы на это у них достаточно неутешительные. Это по северу.

По югу — понятно. Они пытаются закрепиться в Херсоне и дальше — в Мариуполе. Но победной стратегии у них нет. Пока у них ситуация достаточно сложная, потому что эта война не выгодна им же самим. Единственный держащийся за это — президент Путин. Навязчивая идея у него это. Им нужно эту операцию завершать и отходить по-нормальному.

— Почему вы говорите, что война им не выгодна? Что вы имеете в виду?

— В России политически был создан некоторый консенсус элит. Они сосуществовали и довольно-таки неплохо. Был средний класс, как-то существовал рабочий класс, и были эти элиты — олигархи, крупный бизнес, которые находили между собой взаимопонимание и жили неплохо. Были захватнические проекты Путина (Грузия, Крым, Восток Украины), но ему удавалось избежать крупных санкций, изоляции от мировых капиталов, от мирового сообщества. Они ограничивались небольшими потерями, которые ни на что не влияли. Всех все устраивало.

А сейчас вся элита России страдает от тех санкций и того отношения, которое к ним есть. С ними никто не желает иметь дело. Россия становится государством-изгоем. Они понимают, что было колоссальной стратегической исторической ошибкой для России начать эту «операцию». Все уже понимают это, и некоторые из них уже даже говорят об этом. Если бы они две недели назад что-то сказали подобно тому, как они говорят сейчас, то я не знаю, что бы с ними Путин сделал.

То есть уже начинается разложение элитной прослойки в России. Пока им это все очень неудобно. Они хотели бы вернуться к стилю жизни, который был у них до этого, но им это уже не удастся. Уже все: совершены военные преступления, нанесен огромный ущерб. И теперь единственное, что они пытаются понять, как им выйти из этого. Никто не хочет быть заперт в периметре своей страны, потому что все их капиталы таким образом будут сжиматься до минимальных. Поэтому мы видим очень серьезные разрушительные процессы среди верхушки в России. Увидим, чем все закончится.

— Некоторые эксперты говорят, что сейчас российская армия отказалась от лобовых столкновений, потому что они в них проигрывают. Правда ли это?

— Проигрывают, конечно. У них подходы такие, которые не учитывают тактику, которую мы применяем, которая современна. У них подходы вообще какие-то старинные. Они рассчитаны на то, что их все боятся, что они могут спокойно колоннами двигаться куда-то. А у нас никто их не боится, колонны все рушатся. Оперативно они не знают, как нас победить на земле. Единственное — их много: они уже задействовали 90% всего личного состава, который у них был на границах. Если мы говорим о тех 150 тысячах плюс их росгвардия. Они практически всех уже задействовали. Сейчас они уже все понимают, что эта история проигрывается. И, к счастью, мы видим, что все-таки есть колебания Лукашенко. Мы стояли на пороге присоединения Беларуси к этой «операции», но все же он догадался этого вроде бы не делать. Тогда у россиян реально с силами проблемы.

— Также говорили, что они используют старые карты. Можем ли это утверждать?

— Это не 1945 года карты, а более современные. Но они не планировали большой серьезной общевойсковой операции. То есть они наскоро подготовились ко всему этому. Были истории о том, что карты не точные, поэтому они высадились в поле. Те документы, которые у них есть, видно, что устаревшие. Миф о суперсовременности русской армии, он, мягко говоря, был преувеличен. Удивляются больше западные аналитики, потому что они постоянно раскручивали (особенно в Америке) имидж России суперсилы. Собственно, у всех возникло ощущение, что это действительно какое-то…

А мы видим, что у них проблемы с логистикой; что у них старая техника; что у них старая форма; что у них старое снаряжение; что у них старая доктрина; что у них старые тактические методы; что у них даже карты старые; что у них все планшеты времен Афганской войны. Все у них довольно устаревшее. Мы не удивлены, потому что чуть-чуть больше знали. И особенно знали, что в любой тоталитарной стране, а Россия — это тоталитарная Россия, конечно, всегда преувеличивается значение армии, ожидания от армии. Считается, что она сильнее, чем она есть на самом деле.

На самом деле они проиграют. Почему? Там целый ряд причин. Но это феномен, который есть.

— Путин может ввести военное положение и возможна ли мобилизация в России?

— Давать какие-либо прогнозы с точки зрения адекватности Путина нет смысла. Мы перестали считать, что он рационально мыслит. Он может пойти на любой шаг. Но надо понимать, что это закончится революцией в самой России, потому что там уже есть проблемы в социуме.

Уже есть отказы от военных подразделений идти выполнять задачи. Уже есть задокументированные факты, когда разные подразделения просто говорили: «Нет, мы не поедем и не хотим». И бунт поднимали. У нас есть подтверждение такого факта в Севастополе, когда они впервые пытались отправить большие десантные корабли, по европейской части [РФ]. Если пойдет всеобщая большая война, тогда есть шанс, что у них вообще там все накроется.

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