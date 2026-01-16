Годовщина соглашения о 100-летнем партнерстве. В Киев приехал вице-премьер Британии Дэвид Лемми, его встретил Залужный

В пятницу, 16 января, в Киев приехал заместитель премьер-министра Великобритании, министр юстиции и бывший глава британского МИД Дэвид Лемми . В украинской столице его встретил с поезда Валерий Залужный, посол Украины в Британии.

«Этот визит — еще одно свидетельство интенсивного сотрудничества между нашими странами, центральным элементом которого стало заключение Соглашения о столетнем партнерстве. Это произошло ровно год назад», — подчеркнул Залужный.

Реклама

По его словам, сегодня по случаю этой годовщины британская и украинская сторона сегодня совместно проведут Форум столетнего партнерства, где обсудят «конкретное наполнение будущего сотрудничества Украины и Великобритании».

«Речь о различных направлениях — от экономики и восстановления до образования. И конечно же, с особым акцентом на безопасность», — подчеркнул Залужный.

Он поблагодарил Великобританию за помощь и активную позицию в отстаивании интересов Украины.

Год назад, 16 января 2025 года, между Украиной и Великобританией было подписано историческое соглашение о 100-летнем партнерстве. В нем отмечалось, что соглашение призвано углубить двусторонние отношения в оборонной сфере и предусматривает дальнейшую военную помощь Украине со стороны Британии.

Документ определяет, что вступление в НАТО является ключевой гарантией безопасности для Украины, а Великобритания твердо поддерживает ее движение в этом направлении.

Владимир Зеленский ранее объяснял, что соглашение включает секретную часть, которая должна укрепить устойчивость Украины и способствовать ее развитию. А договор основал принципиально новый формат двусторонних отношений.