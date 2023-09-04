Пограничники зафиксировали две детонации шахедов на территории Румынии и проинформировали коллег, ответ пока не поступил — спикер ГПСУ 4 сентября, 12:23 Пограничники заявили, что проинформировали своих коллег в Румынии о детонации шахедов на их территории (Фото:Oleg Nikolenko/Facebook)

Украинские пограничники зафиксировали две детонации дронов-камикадзе Shahed на территории Румынии во время атаки РФ на Украину в ночь на понедельник, 4 сентября.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, пишет УП.

«По определенным каналам связи пограничники Украины проинформировали румынских коллег, что фиксировали две детонации на территории Румынии в определенных районах при осуществлении атаки Россией летательными аппаратами», — отметил он.

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Демченко подчеркнул, что украинские пограничники просили предоставить возможную информацию относительно этих случаев.

«Ответа от румынской стороны еще не поступало», — резюмировал он.

В ночь на 4 сентября РФ атаковала Украину шахедами. В Одесской области удалось сбить 17 ударных дронов, но были зафиксированы попадания. В Измаильском районе повреждены складские и производственные помещения, а также сельхозтехника. Обломки сбитых беспилотников спровоцировали пожары на территории гражданских объектов.

Спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что во время атаки РФ на Украину дроны-камикадзе Shahed упали и сдетонировали на территории Румынии.

В Минобороны Румынии «категорически опровергли» эту информацию.

По данным министерства, средства нападения, использованные РФ, «ни разу не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии».

В ночь на 3 сентября РФ также атаковала Украину. В Одесской области были зафиксированы попадания по портовой инфраструктуре, пострадали два человека. Во время этой атаки сильные взрывы были слышны в румынском городе Галац.

