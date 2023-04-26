Глаза и уши Путина. Десятки российских дипломатов в скандинавских странах работают на разведку РФ — расследование 26 апреля, 10:56 Посольство РФ в Финляндии (Фото:www.facebook.com/RussianEmbassyinFinland)

В скандинавских странах треть сотрудников российских диппредставительств фактически выполняет разведывательные задачи, об этом говорится в журналистском расследовании, пишет финское издание Yle.

По данным расследования, официально российские работники принадлежат к штату посольства, но по-факту работают в подчинении ГРУ или ФСБ. В российском посольстве в Хельсинки информацию никак не прокомментировали.

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Шведская общественная телерадиокомпания SVT установила личности 21 российского разведчика. Не менее 13 из них работали в посольстве России в Стокгольме, по меньшей мере, до апреля 2022 года.

Однако во вторник, 25 апреля Швеция заявила, что высылает пятерых российских дипломатов, действия которых противоречат их дипломатическому статусу.

Одним из офицеров российской разведки, которого идентифицировал Yle, является Дмитрий Оторотшкин, работавший в миссии в Хельсинки с 2014 по 2018 год. Из Финляндии он перешел на службу в посольство России в Копенгагене. Дания депортировала Оторочкина весной 2022 года", — говорится в материале.

По информации журналистов, разведчики не связаны с четко определенной дипломатической миссией, это «дает свободу разведывательной деятельности».

«Самые главные дипломаты посольства редко являются сотрудниками разведки», — сказано в материале.

Yle нашел три профиля Оторотшкина в российской соцсети ВКонтакте, все с разными именами. Некоторые его фотографии были удалены из профилей соцсетей в апреле. До самого Оторочкина дозвониться не удалось.

По оценкам стражей порядка, треть дипломатов российского посольства на самом деле являются сотрудниками спецслужб.

В государственных ведомствах не сообщили, сколько сотрудников российского посольства получили выездные паспорта в прошлом году. Однако Министерству по вопросам транспорта удалось проверить, что два офицера разведки, работавшие на ГРУ, покинули Финляндию прошлой весной.

«Один из них — 60-летний Владимир Комаров, до апреля 2022 года работавший советником миссии в Хельсинки. В российских базах данных его адрес обозначен как штаб-квартира российской военной разведки (ГРУ) в Москве», — говорится в сообщении.

Еще один высланный офицер разведки ГРУ — 37-летний Дмитрий Двинянинов, работавший помощником в миссии. Ранее занимал должность в российском научно-исследовательском институте, занимающемся разработкой космических технологий.

