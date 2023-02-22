«Время до 2022 года может не вернуться». Период изнурительных кровавых войн с огромными жертвами продлится десятилетиями — Портников 22 февраля, 18:47 Виталий Портников назвал Китай и Россию рыночными диктатурами, которые не смогут выжить, если не уничтожат рыночные демократии (Фото:REUTERS/Florence Lo)

Политолог и публицист Виталий Портников в интервью Radio NV спрогнозировал, что следующие несколько десятилетий будут периодом изнурительных кровавых войн с огромными жертвами.

«Мы только вошли в период изнурительных кровавых войн с огромными жертвами среди человечества. Все ближайшие десятилетия будут десятилетиями подобных испытаний. Время, которое было до 2022 года, может при нашей с вами жизни никогда не вернуться», — сказал Портников в эфире Radio NV.

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По словам политолога, сейчас настало «реальное время столкновения между рыночными демократиями и рыночными диктатурами».

Он объяснил, что Советский Союз и коммунистический Китай «могли не воевать с цивилизованным миром, потому что они жили своей жизнью», так как были диктатурами плановой экономики, и их граждане не знали, как живут люди в других частях мира.

«А рыночные диктатуры — это большая проблема, потому что рынок — это всегда конкуренция, в том числе и конкуренция информации. Рынок заставляет так или иначе использовать чужие технологии, которые могут быть опасны для диктатур, в частности, информационные. И единственная возможность рыночным диктатурам выжить — это уничтожение рыночной демократии», — подчеркнул Портников.

Политолог убежден, что сосуществование рыночных демократий и рыночных диктатур было возможным при перестройке последних из диктатур плановой экономики, «как это было в случае с Китайской народной республикой и Российской Федерацией», однако в настоящее время эта перестройка завершена.

«Сейчас наступила другая эпоха: либо победят те, либо другие», — подытожил он.

В конце января стало известно, что высокопоставленный генерал Военно-воздушных сил США Майк Минихен написал в записке для своих войск, что Китай может вступить в войну с Соединенными Штатами уже через два года.

14 ноября 2022 года президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин встретились на Бали на полях саммита G20. Американский лидер заявил, что его страна будет делать все, чтобы конкуренция с Китаем не переросла в конфликт, и отверг возможность новой холодной войны. По словам Байдена, «непосредственной» угрозы нападения Пекина на Тайвань он не видит.

