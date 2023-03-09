Польша отправила Украине еще десять танков Leopard 9 марта, 14:00 Еще 10 танков Leopard Польша уже отправила в Украину (Фото:Handout via REUTERS)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что его страна передала Украине еще десять танков Leopard 2.



В ходе брифинга он заявил, что Польша сделала все возможное, чтобы скомплектовать целый батальон танков Leopard 2.

«Таким образом, мы поддерживаем Украину в рамках международной коалиции. Кроме 14 танков польских Leopard 2, в рамках этого батальона есть также по восемь танков из Канады и Норвегии, а также шесть из Испании», — отметил он.

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Польский министр не исключил, что после его разговора с министром обороны Испании Маргаритой Роблес Испания передаст Украине еще четыре дополнительных танка Leopard 2.

Первые четыре танка Leopard от Польши прибыли в Украину 24 февраля.

15 февраля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что союзники сформировали батальон танков Leopard 2A4 для Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что над передачей Украине танков Leopard 2 работает группа стран, среди которых Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.

