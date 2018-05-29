Дещица прокомментировал результаты археологических раскопок в польских Грушовичах

Спор, который возник между польскими и украинскими экспертами во время археологических раскопок в Грушовичах под бывшим памятником воинам УПА, может разрешить проведение эксгумации останков, заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

“Если сейчас есть разные интерпретации украинских и польских экспертов относительно увиденного, значит нужно продолжать исследование, в частности, провести эксгумацию найденных останков, чтобы ни у одной из сторон не возникало сомнений", - сказал он, пишет Укринформ.

По словам дипломата, разные оценки увиденного являются нежелательными, поскольку дают поле для различного рода спекуляций.

В то же время, он подчеркнул, что приглашение украинских представителей за место раскопок показало открытость польской стороны и настроенность на сотрудничество.

Напомним, ИНП Польши заявил, что на месте надгробного памятника воинам УПА нет соответствующих захоронений. В результате археологических исследований на этом месте были обнаружены гражданские одиночные захоронения 16 человек, среди которых мужчины, женщины и дети.

Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович опроверг информацию польских коллег. По его словам, украинский наблюдатель Святослав Шеремета сообщил, что среди 18 захоронений есть как минимум три захоронения воинов УПА.

В апреле 2017 года активисты и представители польских националистических организаций разобрали надгробный памятник воинам УПА на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля.

В ответ украинский Институт национальной памяти приостановил процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины с требованием объективного расследования фактов уничтожения украинских мест памяти в Польше за период с 2014 по 2017 гг. из-за отсутствия реакции Варшавы.