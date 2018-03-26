Дещица прокомментировал перспективу создания в Польше агентства по делам украинских мигрантов

Министерство иностранных дел Польши не обсуждало с посольством Украины в стране вопрос создания госагентства по делам украинских мигрантов.

Об этом Радио НВ сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

По словам украинского дипломата, консульский отдел и почетный консул постоянно взаимодействуют с гражданами, и в случае возникновения проблем предоставляют соответствующую необходимую помощь.

"Учитывая такое большое количество граждан в Польше, без сомнения нужно как-то на это реагировать. Пока что мы делаем это силами посольства, консульского отдела, наших почетных консулов", - сказал он.

Дещица также призвал украинцев не устраиваться на работу в Польше нелегально. По данным посла, в Польше официально трудоустроено около миллиона украинских граждан.

"Такие выводы можно сделать, учитывая количество выданных виз и разрешений на работу. Но сложно посчитать тех лиц, прибывающих в Польшу на основании биометрических паспортов, и имеют право находиться три месяца в Польше: они находятся постоянно здесь три месяца или не находятся, они работают, или не работают, легально или нелегально трудоустраиваются? Этой информации мы не имеем, и думаю, ее нет ни у кого", - резюмировал дипломат.

Ранее заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий заявил, что в Польше задумались над созданием государственного агентства по делам украинских мигрантов, которое бы контролировало защиту их трудовых прав.

Напомним, 12 февраля в Польше вступили в силу изменения в закон об иностранцах, которые в целом упрощают процесс трудоустройства ряду категорий иностранцев.