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Дещица анонсировал новый период сотрудничества в отношениях с Польшей

Сегодня, 08:19
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EPA

Еще до парламентских выборов в Украине и Польше состоится несколько визитов, а это означает еще более глубокий диалог

Посол Украины в Польше Андрей Дещица рассказал о «новом, интенсивном периоде сотрудничества», который будет характеризоваться значительным количеством встреч и двусторонних визитов.

Об этом он заявил в комментарии изданию Укринформ.

«Вчера состоялась встреча руководства парламентов, сопредседателей парламентской ассамблеи Украина-Польша, руководителей групп дружбы Украина-Польша и заседание Украинско-польского форума партнерства. Это показывает новый интенсивный период в сотрудничестве, контактах и переговорах. Надеюсь, что еще до парламентских выборов в Украине и Польше состоится несколько визитов, а это означает еще более глубокий диалог», - подчеркнул Дещица в кулуарах форума Европа-Украина в Ряшеве.

Посол также отметил, что Украина уже переросла формат Восточного партнерства в отношениях с ЕС:

«Мы уже доросли до другого этапа отношений с ЕС. Восточное партнерство, которое уже насчитывает 10 лет и которое предусматривало привлечение Украины и других членов Партнерства ближе к ЕС, должно пересмотреть свои приоритеты. Украина уже выросла из этого соседства, имея значительно более тесные другие механизмы сотрудничества: ассоциация с ЕС, зона свободной торговли, безвизовый режим», - резюмировал дипломат.

Напомним, 17 января Конституционный суд Польши постановил, что поправки в Закон об Институте национальной памяти касательно «преступлений украинских националистов», являются неконституционными. Такое решение открыло путь к потеплению украинского-польских отношений и углублению сотрудничества между двумя странами.

Теги:   Украина-Польша Польша

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