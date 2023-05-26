ДеСантис заявил, что поддерживает «инстинкт Трампа» закончить войну России против Украины, как можно скорее

26 мая, 18:39
Поделиться:
Рон ДеСантис (Фото:RonDeSantis/Handout via REUTERS)

Рон ДеСантис (Фото:RonDeSantis/Handout via REUTERS)

Губернатор Флориды Рон ДеСантис заявил, что поддерживает стремление своего главного конкурента на президентских выборах от Республиканской партии Дональда Трампа, как можно быстрее завершить войну РФ против Украины.

Об этом ДеСантис заявил в интервью американскому консервативному каналу Newsmax.

Ранее Трамп обещал в случае победы на выборах закончить войну России в Украине за «24 часа». ДеСантис считает заявление экс-президента США преувеличением.

Видео дня

«Я думаю, что его инстинкт в стремлении достичь урегулирования, а не пытаться превратить это в войну на истощение — или, упаси боже, эскалацию, ведь Россия имеет самый большой ядерный арсенал в мире — я думаю, что это правильный инстинкт», — добавил ДеСантис.

Читайте также:

Рон ДеСантис ранее трижды избирался в Палату представителей США, а сейчас второй срок подряд работает губернатором Флориды (Фото:REUTERS/Marco Bello) Трампизм без Трампа. Губернатор Флориды Рон ДеСантис хочет идти в президенты США от республиканцев: кто он и что думает об Украине

Губернатор Флориды заявил, что Трамп «прав в том, что Европе и Украине необходимо более серьезно относиться к собственной безопасности».

Он добавил, что надеется на окончание российской войны против Украины до следующих выборов президента США.

«Я надеюсь, что к январю 2025 года это будет завершено, но Байден, очевидно, занял позицию, согласно которой он хочет, чтобы это продолжалось», — сказал ДеСантис.

Накануне ДеСантис заявил, что в случае своей победыон не хотел бы видеть участие американских войск в войнеРоссии против Украины.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Дональд Трамп Рон Десантис

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X