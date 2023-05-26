ДеСантис заявил, что поддерживает «инстинкт Трампа» закончить войну России против Украины, как можно скорее 26 мая, 18:39 Рон ДеСантис (Фото:RonDeSantis/Handout via REUTERS)

Губернатор Флориды Рон ДеСантис заявил, что поддерживает стремление своего главного конкурента на президентских выборах от Республиканской партии Дональда Трампа, как можно быстрее завершить войну РФ против Украины.

Об этом ДеСантис заявил в интервью американскому консервативному каналу Newsmax.

Ранее Трамп обещал в случае победы на выборах закончить войну России в Украине за «24 часа». ДеСантис считает заявление экс-президента США преувеличением.

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«Я думаю, что его инстинкт в стремлении достичь урегулирования, а не пытаться превратить это в войну на истощение — или, упаси боже, эскалацию, ведь Россия имеет самый большой ядерный арсенал в мире — я думаю, что это правильный инстинкт», — добавил ДеСантис.

Губернатор Флориды заявил, что Трамп «прав в том, что Европе и Украине необходимо более серьезно относиться к собственной безопасности».

Он добавил, что надеется на окончание российской войны против Украины до следующих выборов президента США.

«Я надеюсь, что к январю 2025 года это будет завершено, но Байден, очевидно, занял позицию, согласно которой он хочет, чтобы это продолжалось», — сказал ДеСантис.

Накануне ДеСантис заявил, что в случае своей победыон не хотел бы видеть участие американских войск в войнеРоссии против Украины.