Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев — СМИ 6 сентября, 09:05 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Kevin Wurm)

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Украину в среду, 6 сентября. Об этом сообщает Европейская правда.

По данным издания, Блинкен уже в Киеве.

Накануне о запланированном необъявленном визите американского госсекретаря в Украину сообщило ZN.ua.

Последний раз Блинкен приезжал в Киев 8 сентября 2022 года. Тогда он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, передав ему послание от американского коллеги Джо Байдена. Также Блинкен посетил Ирпень и встретился в госпитале с детьми, пострадавшими от российской агрессии.

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Перед новым визитом Блинкена, в ночь на 6 сентября, Россия нанесла по Украине ракетный удар. Утром оккупанты совершили комбинированную атаку на Киев — над столицей сбили все крылатые и баллистические российские ракеты.

Также в течение почти трех часов россияне атаковали дронами Измаильский район Одесской области. Есть повреждения припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры, погиб один человек.

Всего силы ПВО сбили 23 из 33 воздушных целей.