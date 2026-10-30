Госдеп США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет PAC-3 для Patriot на $2,1 млрд

Партнеры профинансируют закупку ракет PAC-3 для Украины на 2,1 млрд долларов (Фото: Reuters)

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине ракет-перехватчиков PAC-3 для системы Patriot и сопутствующего оборудования на общую сумму около 2,1 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, опубликованном 30 октября.

За ракеты заплатят партнеры и союзники Украины — Канада, Германия и Норвегия в рамках программы JUMPSTART, а также за счет кредита ЕС для Украины. Американское финансирование для этой сделки не предусмотрено.

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Помимо 500 ракет PAC-3 MSE, пакет предусматривает поставку запасных частей, а также сопутствующего логистического и программного обеспечения.

В Госдепартаменте также подчеркнули, что возможная продажа не повлияет на обороноспособность Соединенных Штатов.

29 октября издание Радио Свобода со ссылкой на источники сообщило, что США задерживают поставки Украине ракет-перехватчиков PAC-3 для систем ПВО Patriot, которые используются прежде всего для уничтожения баллистических целей РФ.

В свою очередь, телеканал Euronews отметил, что в НАТО опасаются, что президент Дональд Трамп отложит поставки ракет для систем Patriot Украине до промежуточных выборов.

30 октября Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что Соединенные Штаты продолжают поставлять Украине ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot, а также пакеты вооружений, оплаченные европейскими союзниками.

По его словам, «ни один из пунктов, включенных в пакет PURL, за который заплатили европейские союзники, не столкнулся с задержками».