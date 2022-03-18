«Демилитаризовать европейскую часть РФ». Футуролог о стратегии Запада по ослаблению Москвы и поддержке «депутинизации» — интервью 18 марта, 14:58 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты пытаются захватить украинские территории (Фото:Минобороны России)

О намерениях Запада по поддержке антипутинских настроений и дальнейшей демилитаризации и демократизации РФ в эфире Радио НВ рассказал футуролог, генеральный директор группы компании Адвантер групп Андрей Длигач.

— Давайте будем разбирать с футурологической точки зрения сценарии развития событий. Что именно влияет на то, по какому сценарию будут дальше развиваться события? Насколько быстрым будет крушение России или возможен распад? Насколько адекватным может быть восстановление и дальнейшее развитие?

Видео дня

— Начнём с того, что многое зависит от Украины, от Вооруженных Сил, Территориальной обороны, наших дипломатов. И конечно, Украина превратилась из объекта или с территории, на которой действуют разные стейкхолдеры, разные силы, в субъект мировой политики. Но все же для окончательной победы Украины нужно еще понимание того, как действуют другие игроки. Во-первых, конечно, и для Европы, и для США война в Украине — это способ истощения России и окончательное разрушение путинской России. Поэтому, конечно, страны НАТО и США напрямую не входят в эту войну, они пытаются усилить Украину, передавая оружие, чтобы Украина как можно больше разрушила вооруженные силы РФ. Эта стратегия ясна. Требования Украины по вступлению в войну, по закрытию неба, конечно, не воспринимаются этими странами. Хотя Украина получила совершенно новое качество союзников в лице Великобритании, Польши, стран Балтии. Какие лучше понимают, что, конечно, Россия не остановится на Украине в случае чего. И заявления Макрона говорят о том, что Европа будет готовиться к большей войне. Но, конечно, этот сценарий маловероятен из-за того, что Вооруженные Силы Украины вместе с союзниками, конечно, в ближайшие недели полностью разрушат попытки России продвигаться вглубь Украины и отбросят захватчиков. Но есть еще игроки, важные для включения в мировые санкции, которые направлены против России. Это Китай, конечно, это Индия, Саудовская Аравия. И сейчас Объединенные Арабские Эмираты, входящие в Совбез. Но сама Россия тоже субъект. Причем две силы внутри России: путинская часть и антипутинская. Способна ли Россия сейчас родить новых героев, новых лидеров, которые на уровне регионов, на уровне бизнеса, на уровне других правовых сил создадут бунт и отстранят Путина от управления Россией? Этот сценарий высоко вероятен, по крайней мере над ним работают и в самой России, и по всему миру для того, чтобы помочь этим новым силам отстранить Путина от власти. Мы должны понимать, что не может быть окончательной победы Украины без «депутинизации» России. На самом деле, там много. Нужно и десталинизировать идеологию России, и демократизировать саму Россию, и демилитаризировать, по крайней мере, европейскую часть России. Итак, конечно, депутинизация важна для того, чтобы Украина наконец-то получила безопасность для своих восточных и северных границ, безусловно. Потому это будет комплексный процесс. Здесь включается еще понимание, что и Грузия, и Молдова, и страны бывшего Советского Союза должны получить эти гарантии безопасности. Следовательно, это мировая проблема, мировой вопрос.

— Это мировой вопрос. А вот формирование антипутинской коалиции, и с другой стороны, попытки Кремля сейчас наладить какие-то каналы поставки хотя бы пайков для своих вооруженных сил, а, возможно, и более широкой поддержки получения от Китая. Насколько Китай, которому потенциально, как говорят многие аналитики, выгодно, чтобы Путин увяз в Украине, потому что это открывает для них пространство для дальнейшей экспансии. Вот насколько Китай будет нейтральным, будет помогать России или откажется от этой помощи?

— Я абсолютно убежден, что сейчас то время, когда Китай как раз может продемонстрировать сильнейшую позицию миротворца, обезопасить мир от третьей мировой войны, особенно от ее ядерной части. И именно Китай сейчас сыграет ключевую роль. До последнего момента Китай не раскрывал карты. Это обычно их стратегия. Но уже сделано слишком много заявлений, касающихся поддержания мира, территориальной целостности Украины. И вообще нежелание Китая вступать любым способом в войну на стороне России. И Китай постепенно начинает присоединяться к санкциям, наложенным западным миром. Китай не будет поставлять все, что может иметь двойное использование в России, в том числе пищевые продукты для армии. Китай не будет помогать России с внешними долгами, то есть покупать российское золото. И, наконец, Китай не будет существенно увеличивать закупки энергоносителей у России. Следовательно, Китай как раз будет для России тем самым «черным лебедем» на который они не рассчитывали. То есть Китай может изменить радикальную ситуацию. Но увидим по голосованию в Совбезе, будет ли Китай накладывать вето на решение Совбеза. Но даже в случае, если это произойдет, Китай должен понимать, что дальше будет голосование на Генеральной ассамблее ООН. И там уже право вето не пройдет. И будет ли Китай готов стать мировым изгоем так же, как стала уже Россия? Вряд ли.

— Собственно, Китай тоже претендует на мировое лидерство, и у Китая с РФ сходятся позиции в том, что касается антиамериканской и вообще антизападного настроения. Вот как будет Китай выбирать между своим желанием опять же захватить, например, Тайвань, потому что они считают его своей территорией и, соответственно, тем, что у Китая очень много связано в их экономике и на Европейском Союзе, и на США.

— Абсолютно. Россия во внешней торговле Китая это всего два процента. Китай очень зависит, очень ориентирован на западный мир и на США, как на торговых партнеров. И все эти игры экономические, торговые войны они направлены на получение лучших позиций, а вовсе не на расторжение отношений с этими странами. Поэтому вряд Китай согласится получить значительные санкции от западного мира для того, чтобы каким-то образом усилить позиции России. Россия для возвращения Тайваня в материковый Китай не нужна. Скорее, Китай играет на демонстрации как раз территориальной целостности стран. Потому что Китаю выгодно, чтобы мир поддержал территориальную целостность Украины, и Китай будет рассчитывать на поддержку территориальной целостности Китая. Не военным способом, а именно политическим способом. Таким образом, я не думаю, что Китай напрямую будет играть на территории России. Скорее, Россия является одним из инструментов Китая. Не следует переоценивать способность российских лидеров действовать самостоятельно. Сейчас они ясно продемонстрировали абсолютно нерациональный, нелогичный подход и большое количество ошибок и в оценке Украины, как соперника, и в оценке поведения Китая.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.