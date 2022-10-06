Резолюцию принято. Депутаты Европарламента призвали существенно увеличить военную помощь Украине 6 октября, 15:53 Заседание Европарламента в Страсбурге 14 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Депутаты Европейского парламента в своей резолюции призвали к масштабному увеличению военной помощи Украине.



Соответствующий документ был принят в четверг, 6 октября.

За него проголосовали 504 евродепутата, против — 26, воздержались — 36.

Они приветствовали мужество украинского народа, защищающего свою страну и демократические ценности в войне, развязанной Россией, и призвали государства-члены ЕС «значительно увеличить свою военную помощь, особенно в тех сферах, о которых просит украинское правительство».



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«Государства-члены, которые „колеблются“ должны предоставить свою справедливую долю необходимой военной помощи, которая поможет приблизить завершение войны», — говорится в резолюции.

Депутаты осудили ядерные угрозы и мобилизацию в РФ, в ходе которой жителей временно оккупированных территорий заставляют присоединяться к вооруженным силам страны-агрессора. Там подчеркнули, что проведение псевдореферендумов относительно незаконной аннексии под дулом автоматов Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей недействительны, и призвали страны-члены ЕС принять дополнительные жесткие санкции против России.

Ранее Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против РФ, включающий, в частности, ограничение цен на нефть. Накануне глава Европарламента Роберта Метсола призвала ЕС поставлять танки для Вооруженных сил Украины.