Депутаты Европарламента и ВРУ впервые проведут совместное заседание 11 апреля, 21:43 Верховная Рада (Фото:NV)

Руководители комитетов Верховной Рады и Европейского парламента в среду проведут первое в истории совместное заседание парламентских органов.

Об этом объявил Европарламент во вторник вечером, 11 апреля.

Совместное заседание украинских и европейских депутатов будет проходить в гибридном формате и будет посвящено обмену мнениями относительно характера и вызовов процесса вступления Украины в ЕС.

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«Целью стартового заседания в среду является объединение глав комитетов Европейского парламента и Верховной Рады Украины для обсуждения дальнейшего пути Украины относительно процесса вступления в ЕС, а также демонстрация солидарности с Киевом, который все еще борется с российским вторжением», — отмечают в Европарламенте.

Мероприятие откроют президент Европейского парламента Роберта Метсола и председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

После этого присутствующие будут разделены на две панели для обсуждения — «Восстановление европейской Украины» и «Построение устойчивого будущего вместе».

Депутаты Европарламента и их украинские коллеги обсудят ряд вопросов, связанных с процессом вступления Украины в ЕС, в частности экономическую политику, верховенство права, борьбу с коррупцией и бюджетный контроль, а также приведение украинского законодательства в соответствие с законодательством ЕС и имплементацию законодательства ЕС.

«Ожидается, что на первом заседании участники также рассмотрят пути дальнейшего углубления двусторонних отношений между комитетами своих соответствующих институтов», — добавляют в Европарламенте.

В январе СМИ писали о предложении разрешить украинским политикам участвовать в работе Европейского парламента в той или иной форме — например в виде дополнительной делегации со статусом наблюдателя.

