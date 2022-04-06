«Нелепо». Депутат Европарламента раскритиковал санкции ЕС и призвал «взяться» за тысячи людей из окружения Путина 6 апреля, 21:12 Цей матеріал також доступний українською Депутат Европарламента Ги Верхофстадт (Фото:Guy Verhofstadt/Facebook)

Европейские санкции против России совершенно не работают, поэтому нужно «взяться» за 6000 тысяч человек из окружения российского диктатора Владимира Путина, заявил депутат Европарламента и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт.

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«Вы знаете, почему ваша стратегия не работает? Потому что поэтапное введение санкции в условия автократии не работает. Это работает в демократии, с демократами, где есть общественное мнение, настоящее общественное мнение. А в России больше нет настоящего общественного мнения», — сказал Верхофстадт в Европарламенте.

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Он также назвал запрет на импорт угля и отключения части российских банков от Swift «нелепым». Также он убежден, что российским олигархам удастся обойти санкции или потерять только незначительную часть своих денег.

«Мы должны взяться за 6000 человек из окружения Путина. Настоящих людей, которые работают с Путиным. И у нас есть список. Алексей Навальный, фонд Навального сделали список из 6000 человек», — подчеркнул он.

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Ранее СМИ сообщали, что Европейский союз обсуждает введение санкций против Олега Дерипаски, российского алюминиевого магната, Саида Керимова, контролирующего ПАО Полюс, крупнейшего производителя золота в России, Германа Грефа, генерального директора Сбербанка и советника Путина, который уже находится под санкциями США и Великобритании.

В санкционный список ЕС также могут включить дочерей Путина Катерину и Марию, что является символическим шагом, так как неясно, есть ли у них значительные активы за пределами России.

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