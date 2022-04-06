«Нелепо». Депутат Европарламента раскритиковал санкции ЕС и призвал «взяться» за тысячи людей из окружения Путина

6 апреля, 21:12
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Депутат Европарламента Ги Верхофстадт (Фото:Guy Verhofstadt/Facebook)

Депутат Европарламента Ги Верхофстадт (Фото:Guy Verhofstadt/Facebook)

Европейские санкции против России совершенно не работают, поэтому нужно «взяться» за 6000 тысяч человек из окружения российского диктатора Владимира Путина, заявил депутат Европарламента и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт.

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«Вы знаете, почему ваша стратегия не работает? Потому что поэтапное введение санкции в условия автократии не работает. Это работает в демократии, с демократами, где есть общественное мнение, настоящее общественное мнение. А в России больше нет настоящего общественного мнения», — сказал Верхофстадт в Европарламенте.

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Он также назвал запрет на импорт угля и отключения части российских банков от Swift «нелепым». Также он убежден, что российским олигархам удастся обойти санкции или потерять только незначительную часть своих денег.

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«Мы должны взяться за 6000 человек из окружения Путина. Настоящих людей, которые работают с Путиным. И у нас есть список. Алексей Навальный, фонд Навального сделали список из 6000 человек», — подчеркнул он.

https://twitter.com/guyverhofstadt/status/1511667812137377804
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Ранее СМИ сообщали, что Европейский союз обсуждает введение санкций против Олега Дерипаски, российского алюминиевого магната, Саида Керимова, контролирующего ПАО Полюс, крупнейшего производителя золота в России, Германа Грефа, генерального директора Сбербанка и советника Путина, который уже находится под санкциями США и Великобритании.

В санкционный список ЕС также могут включить дочерей Путина Катерину и Марию, что является символическим шагом, так как неясно, есть ли у них значительные активы за пределами России.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Санкции Запада Война в Украине

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