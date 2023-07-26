«Вместо критики ВСУ». Депутат Бундестага призывает давать Украине больше оружия 26 июля, 05:37 Германия (Фото:Pexels / Pixabay)

Западные партнеры, в частности Германия, должны были бы предоставить Украине все необходимое оружие, а не критиковать действия украинских военных.

Об этом заявил Укринформу депутат Бундестага, в прошлом генерал Бундесвера Родерих Кизеветтер.



В частности, он прокомментировал «тайный отчет» военного ведомства ФРГ, который якобы содержит критику в адрес украинского войска.

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Политик отметил, что в «документе», которого он никогда не видел, якобы критикуются украинские методы ведения наступления, которые не соответствуют правилам, прописанным в учебниках, а потому не являются функциональными.

«Я принципиально отвергаю такую критику, ведь мы, немцы, Бундесвер не находимся в окопах и поэтому не должны критиковать, сидя в теплых креслах и не имея данных о ситуации на месте. Украина должна полагаться на свой опыт и, в конце концов, обходиться тем крайне малым количеством материала, который она получает в поддержку», — заявил Кизеветтер.

По его словам, Украине приходится искать любые слабые места в российской обороне и перекрывать пути снабжения войск РФ. Настоящий общевойсковой бой в этих обстоятельствах невозможен, поскольку Украине не хватает боевой авиации, средств антидронной и противовоздушной обороны, дальнобойного вооружения и прежде всего достаточного количества боеприпасов.

Экс-генерал немецкой армии, отметил, что Бундесвер не двинулся бы в бой без надлежащей противовоздушной обороны и непосредственной поддержки с воздуха.

К тому же, продолжил депутат Бундестага, именно колебания государств-партнеров, особенно Германии, привели к тому, что Украина потеряла почти год, а Россия за это время смогла значительно расширить свои линии обороны и глубоко окопаться. Итак, Украине сейчас гораздо труднее продвигаться в процессе освобождения своих территорий.

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«Наше промедление с поставками танков, истребителей, ударных вертолетов, беспилотников и боеприпасов большой дальности, таких как ATACMS и крылатые ракеты Taurus, а также недостаточное производство артиллерийских боеприпасов означают, что Украина продвигается медленно и имеет большие потери. Потому что фактор времени является решающим», — отметил политик.

Он убежден, что партнеры передали Украине мало вооружений и слишком поздно. И это вредит украинским воинам, которым сейчас приходится преодолевать мощные рубежи обороны.