От 1,2 до 1,9 миллиона человек. Депотрированные в РФ украинцы, как полузаключенные, со многими нет связи — Геращенко 23 июня, 15:23 Цей матеріал також доступний українською Мариупольцы, вывезенные Россией в Таганрог (Фото:REUTERS / Sergey Pivovarov)

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью НВ сравнил депортированных в Россию украинцев с полузаключенными.



«По данным верховного комиссара ООН по делам беженцев, на территорию РФ вывезли 1,2 млн украинских граждан. А российский военный преступник пропагандист Владимир Соловьев недавно озвучил цифру 1,9 млн граждан Украины, в том числе 307 тыс. детей, которых насильственно депортировали на территорию России. Но точная цифра неизвестна, потому что просто физически нет связи со многими людьми», — отметил он.

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Геращенко напомнил, что, в частности, из Мариуполя оккупационные войска специально не выпускали людей и создавали сложности для гуманитарных конвоев, а затем, фактически не оставляя выбора, вывозили на автобусах в Россию. Некоторых мариупольцев вывезли даже во Владивосток, чтобы им труднее было вернуться, отметил замглавы МВД.

«Таким образом они там находятся фактически, как полузаключенные, у многих нет документов, потому что, спасаясь, побросали свои квартиры, дома и т. д. Безусловно, Украина будет добиваться возвращения своих граждан», — подчеркнул он.

20 июня вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сославшись на данные украинской разведки, заявила, что Россия принудительно депортировала на свою территорию 1 миллион 200 тысяч украинских граждан.

По ее словам, 240 тысяч депортированных — дети, 2 тысячи из них — дети-сироты.

13 июня в Донецкой ОВА заявили, что Россия депортировала из Мариуполя больше 50 тысяч жителей.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал депортацию детей из Украины одним из самых подлых преступлений российских оккупантов.

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