Около 1,5 млн депортированных в Россию украинцев не могут вернуться домой — Стефанишина 26 сентября, 03:49 Оккупанты принудительно вывозили украинцев в Россию (Фото:bob_dmyt/pixabay)

Около 1,5 млн депортированных украинцев, большинство из которых — женщины и дети, не могут вернуться домой из России. Их родные не могут установить связь с ними.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время мероприятия на полях Генассамблеи ООН.



«Особое внимание во время мероприятия уделили вопросу насильственной депортации украинцев с временно оккупированных территорий Украины в РФ. Вице-премьер-министр отметила, что около 1,5 миллиона граждан, большинство из которых — женщины и дети, находятся на территории Российской Федерации без возможности вернуться домой, а их родные — установить с ними связь».

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Стефанишин добавила, что сейчас как никогда важно использовать все международные инструменты защиты прав человека и удвоить усилия, чтобы не допустить насильственной эксплуатации украинцев.

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