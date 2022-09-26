Около 1,5 млн депортированных в Россию украинцев не могут вернуться домой — Стефанишина

26 сентября, 03:49
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Оккупанты принудительно вывозили украинцев в Россию (Фото:bob_dmyt/pixabay)

Оккупанты принудительно вывозили украинцев в Россию (Фото:bob_dmyt/pixabay)

Около 1,5 млн депортированных украинцев, большинство из которых — женщины и дети, не могут вернуться домой из России. Их родные не могут установить связь с ними.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время мероприятия на полях Генассамблеи ООН.

«Особое внимание во время мероприятия уделили вопросу насильственной депортации украинцев с временно оккупированных территорий Украины в РФ. Вице-премьер-министр отметила, что около 1,5 миллиона граждан, большинство из которых — женщины и дети, находятся на территории Российской Федерации без возможности вернуться домой, а их родные — установить с ними связь».

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Стефанишин добавила, что сейчас как никогда важно использовать все международные инструменты защиты прав человека и удвоить усилия, чтобы не допустить насильственной эксплуатации украинцев.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Война в Украине депортация Война России против Украины

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