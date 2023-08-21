Жена главы МЧС РФ может быть причастна к незаконному вывозу украинских детей — росСМИ 21 августа, 15:07 По данным расследования, Елена Мильская непосредственно причастна к незаконному вывозу украинских детей в РФ (Фото:Скриншот видео Проект/YouTube)

Жена главы российского МЧС Александра Куренкова Елена Мильская причастна к незаконному вывозу украинских детей, говорится в расследовании российского издания Проект.

Речь идет о руководительнице российского фонда Архистратига Михаила и главе попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

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В расследовании говорится, что Мильская «выступает за традиционные семейные ценности, цензуру в интернете, клеймит ЛГБТ, западные ценности и светское образование», одновременно получая доходы в миллиарды рублей. При этом она владеет дорогой недвижимостью, машинами и одеждой известных брендов.

Источники издания подтвердили, что Мильская и Куренков находятся в официальном браке, хотя публично это не афишируется. Также Проекту удалось найти документ, где они упоминались как муж и жена.

В материале говорится, что брак главой МЧС РФ открыл для Мильской «большие материальные и политические перспективы».

В расследовании говорится, что российская «благотворительница» напрямую причастна к депортации украинских детей, начиная с 2014 года. Тогда с оккупированного Россией Донецка вывезли воспитанников детских домов. Министра Куренкова в поездке сопровождали сотрудники Национального центра помощи детям Мильской. На одном из фотоотчетов, который жена министра разместила в августе 2022 года, удалось опознать детей из донецкого дошкольного детского дома № 1. Некоторые из них сейчас вывезены за полторы тысячи километров, в башкирский город Учалы.

Анкеты всех четверых размещены на тематических сайтах, где дети предлагаются к усыновлению.

В октябре прошлого года, перед тем, как украинские военные освободили Херсон, «волонтеры» центра Мильской вместе с МЧС участвовали в вывозе детей из Херсонской области, переправляя их из Крыма в Краснодарский край.

«О том, что вывоз детей были насильственным, рассказывал журналистам директор Центра социально-психологической реабилитации в селе Степановка (Херсонская область) Владимир Сагайдак: «Мне сказали, что если будет какое-то сопротивление, приедут солдаты, запакуют нас вместе с детьми и увезут. Я не думаю, что мы можем что-то сделать против автоматов. Поэтому деваться было некуда. Мне сказали, что детей вывезли в Геническ — соврали. Их вывезли в Крым, в Краснодарский край, город Анапа», — говорится в материале.

Проект также сообщает, что Мильская имеет доступ к деньгам из госбюджета РФ, вместе с мужем они учат российских детей убивать.

В декабре 2022 года Мильская вместе с другим чиновником объявили о создании десяти региональных центров «военно-спортивного воспитания и патриотической подготовки молодежи». Обучение рассчитано в первую очередь на школьников 14−18 лет, а также на добровольцев из числа мобилизуемых россиян. Подросткам и взрослым за 120 часов планируют дать основы огневой, инженерной, физической и психологической подготовки, управления беспилотными аппаратами, тактической медицины. На этот проект выделено 2,7 млрд рублей.

Депортация украинских детей — что известно

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, россияне вывезли с оккупированных ими территорий Украины почти 20 тыс. детей, а в «лагерях перевоспитания» удерживают около 6 тыс. Принудительное перемещение украинских детей и военнопленных происходит в том числе через территорию Беларуси, заявлял он.

Всего, по данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 16−300 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году — с момента оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

19 июля глава Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов признал факт причастности его ведомства к насильственному перемещению украинских детей. 20 июля МККК сообщил, что начал расследование деятельности Шевцова и своего белорусского представительства о причастности к депортации детей из Украины.