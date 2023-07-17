Британия ввела новые санкции против россиян, причастных к депортации украинских детей

17 июля, 16:27
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Флаг Великобритании (Фото:Nerivill / Pixabay)

Флаг Великобритании (Фото:Nerivill / Pixabay)

Великобритания в понедельник, 17 июля, анонсировала санкции против 14 россиян, причастных к незаконной депортации украинских детей.

Об этом говорится на сайте британского правительства.

«Сегодняшние санкции привлекают к ответственности тех, кто поддерживает режим Путина, включая тех, кто желает уничтожить Украину, разрушить ее национальную идентичность и стереть ее будущее», — заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.

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В частности, в санкционном списке оказались:

  • министр образования РФ Сергей Кравцов;
  • уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова;
  • министр культуры РФ Ольга Любимова;
  • губернатор Камчатского края Владимир Солодов;
  • пропагандист Антон Красовский;
  • политтехнолог Тимофей Сергийцев;
  • руководитель оккупационной администрации Харьковской области Виталий Ганчев;
  • глава Адыгеи Мурат Кумпилов;
  • детский центр Артек в Крыму.

Ограничения предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Великобританию.

Депортация украинских детей в РФ — что известно

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

По украинским данным, россияне вывезли с оккупированных ими территорий почти 20 тысяч украинских детей.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против россиян, причастных к похищению украинских детей. Евросоюз принял десятый пакет санкций против России, который также нацелен, в частности, на причастных к их депортации.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина подтверждает, что через территорию Беларуси при участии Минска происходило принудительное перемещение украинских детей и военнопленных.

Лубинец также сообщил, что российские оккупанты удерживают в так называемых «лагерях перевоспитания» примерно 6000 украинских детей.

По данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 16−300 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году — с момента оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

По данным Центра нацсопротивления, россияне вывезли более 100 тысяч детей из оккупированных регионов.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Великобритания Российская агрессия Санкции против России депортация Война России против Украины

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