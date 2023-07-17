Британия ввела новые санкции против россиян, причастных к депортации украинских детей
Флаг Великобритании (Фото:Nerivill / Pixabay)
Великобритания в понедельник, 17 июля, анонсировала санкции против 14 россиян, причастных к незаконной депортации украинских детей.
Об этом говорится на сайте британского правительства.
«Сегодняшние санкции привлекают к ответственности тех, кто поддерживает режим Путина, включая тех, кто желает уничтожить Украину, разрушить ее национальную идентичность и стереть ее будущее», — заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.
В частности, в санкционном списке оказались:
- министр образования РФ Сергей Кравцов;
- уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова;
- министр культуры РФ Ольга Любимова;
- губернатор Камчатского края Владимир Солодов;
- пропагандист Антон Красовский;
- политтехнолог Тимофей Сергийцев;
- руководитель оккупационной администрации Харьковской области Виталий Ганчев;
- глава Адыгеи Мурат Кумпилов;
- детский центр Артек в Крыму.
Ограничения предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Великобританию.
Депортация украинских детей в РФ — что известно
17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.
Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.
По украинским данным, россияне вывезли с оккупированных ими территорий почти 20 тысяч украинских детей.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против россиян, причастных к похищению украинских детей. Евросоюз принял десятый пакет санкций против России, который также нацелен, в частности, на причастных к их депортации.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина подтверждает, что через территорию Беларуси при участии Минска происходило принудительное перемещение украинских детей и военнопленных.
Лубинец также сообщил, что российские оккупанты удерживают в так называемых «лагерях перевоспитания» примерно 6000 украинских детей.
По данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 16−300 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году — с момента оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.
По данным Центра нацсопротивления, россияне вывезли более 100 тысяч детей из оккупированных регионов.