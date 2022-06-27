Лидеры G7 потребовали от Россию вернуть домой депортированных украинцев 27 июня, 16:27 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты силой вывезли в Россию более 200 тысяч детей (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Лидеры стран G7 потребовали от России вернуть домой депортированных украинцев.

Об этом говорится в совместном заявлении.

«Мы требуем, чтобы Россия немедленно разрешила безопасное возвращение украинских граждан, часто силой вывезенных в Россию без их согласия», — отметили там.

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Лидеры стран G7 также призвали Кремль соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву.

«Мы призываем Россию немедленно обеспечить безопасный, быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ и наладить работу безопасных проходов, позволяя доставить гуманитарную помощь в осажденные города, а гражданских лиц — в безопасное место назначения по их выбору», — резюмировали там.

Российские оккупанты вывозят украинцев в Россию и на территорию псевдореспублик, блокируя украинские гуманитарные коридоры и создавая фильтрационные лагеря.

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Издание The Independent сообщило, что российский диктатор Владимир Путин распорядился отправить в отдаленные уголки страны, в частности в Сибирь и за Полярный круг, почти 100 тысяч украинцев, которых насильственно вывезли на территорию России.

20 июня вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сославшись на данные украинской разведки, заявила, что Россия принудительно депортировала на свою территорию 1 миллион 200 тысяч украинских граждан.

По ее словам, 240 тысяч депортированных — дети, 2 тысячи из них — дети-сироты.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал депортацию детей из Украины одним из самых подлых преступлений российских оккупантов.



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