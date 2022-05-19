Канадский парламент признал геноцидом депортацию крымских татар

19 мая, 01:51
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18 мая каждый год в Канаде будет отмечаться День памяти депортации крымских татар (Фото:Yuliya Kovaliv via Facebook)

18 мая каждый год в Канаде будет отмечаться День памяти депортации крымских татар (Фото:Yuliya Kovaliv via Facebook)

Палата общин Канады признала массовую депортацию крымских татар сталинским режимом в 1944 году актом геноцида.

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Как сообщает посол Украины в Канаде Юлия Ковалив, соответствующая резолюция одобрена единогласно, и теперь 18 мая каждый год в Канаде будет отмечаться День памяти депортации крымских татар.

Видео дня
https://www.facebook.com/yuliya.kovaliv/posts/5151259224920763

Также об этом событии в Twitter сообщил народный депутат Рустем Умеров.

https://twitter.com/rustem_umerov/status/1527009763422240771
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18 мая президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

В своем обращении он провел параллели с 1944 годом, когда крымские татары пережили депортацию, и с теми преступлениями, которые российские оккупанты совершают сейчас, похищая украинцев.

С того момента, как 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, на оккупированных украинских территориях российская армия прибегает к методам принудительной депортации, подобным тем, которые 78 лет назад сталинский режим задействовал в отношении крымских татар.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Канада Геноцид Депортация крымских татар Война России против Украины

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