Президент Еврокомиссии запустила инициативу по репатриации похищенных Россией украинских детей 24 марта, 06:26 Урсула фон дер Ляен (Фото:twitter.com/vonderleyen)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что депортация детей из Украины является военным преступлением. Следовательно, ордер на арест президента России Владимира Путина полностью оправдан.

По словам фон дер Ляен, она запускает соответствующую инициативу совместно с Украиной и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.



«Депортация детей является военным преступлением. В партнерстве с украинцами и премьер-министром Польши я запустила инициативу по репатриации украинских детей, похищенных Россией», — написала фон дер Ляен в Twitter.

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17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Фото: Инфографика: NV