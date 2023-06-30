«Это только начало». Украина выдвинула первые обвинения по депортации Россией украинских детей-сирот — Reuters

30 июня, 14:36
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Мурал Милана в Мариуполе, который был уничтожен оккупантами (Фото:Маріупольська міська рада/Telegram)

Мурал Милана в Мариуполе, который был уничтожен оккупантами (Фото:Маріупольська міська рада/Telegram)

В пятницу, 30 июня, украинская прокуратура выдвинула обвинения российскому политику и двум подозреваемым коллаборационистам в военных преступлениях из-за депортации десятков детей-сирот из оккупированного Херсона.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц.

Подозреваемые являются первыми, кому Украина выдвинула обвинения за депортацию украинских детей в Россию или на оккупированные территории. Их имена в официальных документах отредактированы и пока не разглашаются.

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По мнению прокуроров, подозреваемые находятся либо в оккупированном Крыму, либо в России.

Отмечается, что выдвинутые обвинения, являются результатом «более широкого» расследования, проведенного вместе с Международным уголовным судом в Гааге, главный прокурор которого посетил Херсонский детский дом.

В документах прокуратуры, с которыми ознакомилось агентство Reuters, утверждается, что 48 детей-сирот были вывезены из Херсонского детского дома в сентябре-октябре 2022 года и депортированы в Москву и оккупированный Россией Крым.

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В документах также отмечается, что если причастность будет доказана, это является нарушением законов и обычаев войны согласно Женевской конвенции и наказывается тюремным заключением до 12 лет.

По словам прокуроров, текущее местонахождение детей-сирот, возраст которых составляет от одного до четырех лет, пока неизвестно.

«Это было событие не одного дня. 48 детей, которые находились в Херсонском областном доме ребенка, были вынужденно переселены, депортированы», — сообщила Reuters начальница отдела защиты детей Генпрокуратуры Украины Юлия Усенко.

«Мы не знаем, как эти дети, в каких условиях они содержатся, какова их судьба», — добавила она.

По ее словам, дети могли быть незаконно усыновлены российскими гражданами или доставлены в российские учреждения.

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Основную часть детей-сирот вывезли 21 октября 2022 года под присмотр главного подозреваемого россиянина.

Согласно обвинениям, их посадили в белые автомобили Министерства здравоохранения России и отвезли в оккупированный Крым.

Усенко сказала, что действия против первых трех подозреваемых в пятницу — это «только начало».

«Мы хотим привлечь к ответственности всех военных преступников, всех людей, которые совершили ужасные международные преступления против наших украинских детей».

Украинская прокуратура показала видео, на котором видно, как один из подозреваемых помогает загружать детей в автобус с пророссийским символом Z.

Депортация украинских детей в РФ — что известно

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

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По украинским данным, россияне вывезли с оккупированных ими территорий почти 20 тысяч украинских детей.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против россиян, причастных к похищению украинских детей. Евросоюз принял десятый пакет санкций против России, который также нацелен, в частности, на причастных к их депортации.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина подтверждает, что через территорию Беларуси при участии Минска происходило принудительное перемещение украинских детей и военнопленных.

Лубинец также сообщил, что российские оккупанты удерживают в так называемых «лагерях перевоспитания» примерно 6000 украинских детей.

По данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 16−300 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году — с момента оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

По данным Центра нацсопротивления, россияне вывезли более 100 тысяч детей из оккупированных регионов.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Международный уголовный суд Военные преступления РФ депортация Война России против Украины

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