Россия депортирует детей для уничтожения украинской нации — Украина в Совбезе ООН 26 мая, 07:53 Цей матеріал також доступний українською Россия похитила по меньшей мере 230 тысяч украинских детей (Фото:UNICEF Украина / unicef.org)

Российские оккупанты похищают украинских детей и перевозят их на свою территорию для уничтожения украинской нации, заявила украинская делегация в ООН.



Война России против Украины — главные события 26 мая

Соответствующее заявление зачитал советник Постпредставительства Украины при ООН Сергей Дворник во время открытых дебатов в Совбезе по защите гражданского населения в условиях конфликтов, сообщает Укринформ.

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«Похищение, по меньшей мере, 230 тысяч украинских детей в числе 1,4 млн граждан Украины, насильственно депортированных в Россию, является преступлением, направленным на уничтожение украинской нации путем лишения ее молодых поколений, что является современным проявлением колониализма», — подчеркнул Дворник.

По его данным, в результате ракетных и артиллерийских обстрелов украинских городов погибли десятки тысяч мирных жителей, многие получили ранения, а почти 220 тысяч человек потеряли свои дома.

При этом миллионы граждан были вынуждены покинуть оккупированные или пострадавшие от войны территории, и 8 млн стали внутренне перемещенными лицами, а 6,5 млн выехали из Украины как беженцы.

«Мы не сомневаемся, что в российских военных стратегиях этот кризис беженцев был предсказан как один из успешных результатов войны. Равно как и продовольственный кризис», — добавил Дворник.

По словам дипломата, Россия целенаправленно нападает на украинское гражданское население в рамках своей военной стратегии в стиле нацизма.

Он резюмировал, что убийства, пытки, незаконные задержания, насильственная депортация, лишение прав собственности, нападения на гражданскую инфраструктуру по всей Украине, конфискация зерна у местных фермеров — вот далеко не полный перечень преступлений РФ против гражданского населения Украины.

Ранее в Офисе омбудсмена сообщили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине пропали без вести 1918 детей. При этом погибли 238 детей, 433 ребенка получили ранения.

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