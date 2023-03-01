Задача НАТО — поддержать Украину. Столтенберг прокомментировал возможность силового возвращения Крыма 1 марта, 11:24 Йенс Столтенберг (Фото:Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via REUTERS)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя возможность силового возвращения Украиной Крыма, заявил, что то, что происходит за столом переговоров, неотделимо от происходящего на поле боя.

«В конечном счете, война должна закончиться за столом переговоров, а затем украинцы должны будут решить, каковы условия переговоров и что они могут принять», — сказал он в интервью LRT.

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По его словам, задача НАТО — поддержать Украину.

«Потому что мы знаем: то, что происходит за столом переговоров, неотделимо от того, что происходит на поле боя. Если мы хотим мирного решения для Украины, то лучший способ добиться этого — оказать военную поддержку», — сказал он.

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Генсек подчеркнул, что затем Украина сама решит, какие условия для нее приемлемы.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что ВСУ могут освободить временно оккупированный Крым раньше Донецкой и Луганской области.